El pueblo del padre fundador de California es el más barato para comprar una vivienda en Baleares

El pueblo de Junípero Serra (1713), quien fundó el sistema de misiones en California y que está considerado uno de los padres de la patria de Estados Unidos, es el más barato para comprar una vivienda en Baleares.

De hecho, Petra encabeza el ranking de los municipios más baratos del archipiélago para comprar una casa, con un precio medio de 2.502 euros por metro cuadrado, según un estudio de Idealista.

Este portal inmobiliario informa de que el precio medio del metro cuadrado en este municipio mallorquín es un 53% más barato que en el resto de las Islas, donde el precio del inmueble está en 5.337 euros el metro cuadrado.

Aun así, Petra no figura entre los 25 municipios más económicos de España para adquirir una vivienda y es el municipio de Fuente Ovejuna (Córdoba) el que cuenta con el metro cuadrado más económico, con 369 euros. Un precio a distancia sideral del mercado inmobiliario balear, donde hay que recordar que los cinco municipios con el precio de venta de vivienda más elevado de España en el primer trimestre del presente año son de Baleares, con Formentera liderando el ranking con 10.027 euros/m² y un precio medio de vivienda de 902.000 euros, según el portal inmobiliario pisos.com.

Este análisis apuntaba que a Formentera le seguían Santa Eulària des Riu, con 9.107 euros/m² y 819.604 euros de media, y Andratx, con 8.158 euros y 734.231 euros. Completan los cinco primeros municipios Sant Josep de sa Talaia, con 7.868 euros, y Calvià, con 7.565 euros/m².

Igualmente, más abajo en el ránking, se encontraban Ibiza (7.358 euros/m²), Sant Antoni de Portmany (7.112 euros), Sóller (5.925 euros), Santa Maria (5.870), Santanyí (5.574 euros), Pollença (5.316 euros), Bunyola (5.120 euros) y Sant Lluís (5.055 euros/m²), que en conjunto acaparaban en ese estudio de referencia 12 de los 20 primeros puestos.

Los precios en varios municipios de Baleares contrastan con los del interior peninsular, donde las viviendas no superan en su mayoría los 50.000 euros de precio medio.