Provocación al Mallorca: vuelve el árbitro que montó un escándalo en el último partido ante el Athletic y con el que, además, nunca han ganado los rojillos. El andaluz Figueroa Vázquez, auxiliado en el VAR por Jaime Latre, será quien dirija de nuevo el choque Mallorca-Athletic después de que su experiencia en el encuentro del año pasado fuera nefasta. Figueroa Vázquez pitó un penalti inexistente contra los locales en el minuto 95 y luego expulsó estando en el banquillo a Raíllo y a Toni Amor.

El partido, que se disputó en Son Moix el pasado dos de mayo, acabó con una verdadera trifulca cuando en el minuto 95 señaló penalti por manos de Galarreta. Las manos existieron, pero en la jugada precedentes hubo otras del bilbaíno Adu Ares que obvió por completo. En el VAR estaba Estrada Fernández, pero no se supo nunca si llegó a advertirle y él no quiso ir a revisar la jugada o si no recibió ninguna indicación al respecto. Sea como sea, aquel empate evitó que el Mallorca pudiera pelear por jugar en Europa.

Y es que el palmarés de Figueroa Vázquez con el Mallorca es para echarse a temblar. Le ha dirigido en San Mamés ante el Athletic (2-0), en Vallecas ante el Rayo (3-1), en el Ciutat de Valencia ante el Levante (2-0), en Son Moix ante el Valencia (0-1) y la pasada temporada en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid (4-1) y en Son Moix ante el Athletic (1-1). El saldo no puede ser más desolador.

Por otro lado, el árbitro mallorquín Mateu Busquets Ferrer verá esta jornada cumplido por fin su sueño de debutar en Primera División. Busquets Ferrer, que estaba lesionado, dirigirá el encuentro entre el Girona y Las Palmas en Montilivi. Del Cerro Grande será el que esté al frente de la Sala VOR.