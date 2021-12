El Palmer Alma Mediterránea Palma afronta mañana domingo una nueva jornada de liga. El equipo mallorquín recibe a las cinco de la tarde al Tau Castelló en un partido en el que los de Pau Tomàs y Álex Pérez quieren romper su racha de resultados y sumar la que sería la segunda victoria de la temporada y el segundo triunfo también ante su afición.

El equipo mallorquín rozó el triunfo en casa del Easycharger Palencia cayendo en casa de uno de los principales candidatos al ascenso a la Liga Endesa por dos puntos con una canasta en el último segundo y esta semana el equipo ha vuelto a trabajar a fondo para pulir esos pequeños detalles y lograr que mañana, cuando acabe el partido, plantilla y afición puedan celebrar un triunfo que, sin duda alguna, refrendaría las buenas sensaciones que ha dejado la semana de entrenamientos realizada en el Palau d´Esports de Son Moix.

De cara al partido de hoy, Pau Tomàs y Álex Pérez cuentan con la baja de Joel Kanyinda que, aquejado de unas molestias físicas que le han impedido trabajar con normalidad, no podrá estar en el encuentro. Tampoco estará Bautista Lugarini aunque el argentino está trabajando a buen ritmo y se espera que en un corto periodo de tiempo pueda incorporarse al trabajo con el grupo. Sí podrán contar los dos técnicos con la figura de Olle Lundqvist. El sueco jugó en Palencia sus primeros minutos tras ocho meses de ausencia y mañana vivirá su primer partido ante la afición del Palmer Alma Mediterránea Palma en lo que llevamos de temporada. El resto de jugadores están a disposición del cuerpo técnico para un partido que se antoja más que exigente para los mallorquines.

El rival es un Tau Castelló que cuenta con una plantilla con jugadores más que destacados dirigida por un Toni Ten que pasa por ser uno de los técnicos que acumula más temporadas, 16 en concreto, al frente del mismo equipo en esta LEB Oro. Ten dirige un plantel con jugadores destacados como David Rozitis, llegado del Basquet Girona, Eric Stutz, Hermansson, Joan Faner o el ex Palma Óscar Alvarado. De cara a este partido sí podrá estar el también ex Palma Kai Edwards siendo la baja más destacada la de Edu Durán, otro ex Palma, que sigue el proceso de recuperación de su lesión.

En la tarde del viernes, tras el entrenamiento del primer equipo en Son Moix tuvo lugar la presentación de todos los equipos de la cantera del CB Imprenta Bahía San Agustín. Más de una veintena de equipos se presentaron de manera oficial en un acto que se llevó a cabo en el Palau d’Esports de Son Moix para poder acoger a los padres y familiares de los jugadores en un evento que se llevó a cabo por primera vez desde el inicio de la pandemia de COVID19 puesto que el año pasado no pudo llevarse a cabo. El primer equipo del club, el Palmer Alma Mediterránea Palma, también estuvo presente realizando su foto de equipo y posando junto a todos los jugadores de la cantera en la foto familiar con la que se cerró el acto de presentación.