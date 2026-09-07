Prohens rebaja un 30% el precio del menú universitario que fue con Armengol el más caro de España

El Govern de Marga Prohens rebaja un 30% el precio de los menús universitarios que fueron, en la pasada legislatura, con la socialista Francina Armengol al frente del Ejecutivo balear, los más caros de España, con una media de casi 10 euros, lo que obligaba a muchos estudiantes a llevar su propio tupper para ahorrar este notable desembolso.

Todo cambió el año pasado cuando el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, fijó un tope para su precio en los seis comedores de la UIB, aportando la Conselleria 150.000 euros y aprobando un coste máximo de 7,5 euros para el menú completo.

Ahora, para el inminente inicio de curso, este ha quedado rebajado aún más, alcanzando los 6,85 euros. El precio así establecido se alinea con el límite que la Conselleria aplica a los servicios de comedor en niveles educativos no universitarios para servicios puntuales, asegurando así la coherencia en la política pública de comedores.

Con ello además, el Govern sitúa el precio del menú universitario por debajo de la media estatal que está fijado en 7,95 si bien se trata de una cifra meramente indicativa, ya que no existe una regulación centralizada y los precios finales varían drásticamente dependiendo de la comunidad autónoma.

Cabe destacar que los precios de los menús no los fija directamente la UIB, sino que cada cafetería obtiene la concesión del servicio a través de concursos públicos en los que el precio es uno de los criterios de adjudicación. Esto ha provocado, hasta ahora, las diferencias de precio entre las seis cafeterías del campus.

Este precio rebajado sólo es aplicable a los estudiantes de la UIB, que tienen que acreditar su identidad en las cafeterías en el momento de pagar mediante la tarjeta universitaria virtual que genera la UIB App.

Esta rebaja de los menús a los estudiantes se suma a la ampliación de los umbrales económicos para acceder a la gratuidad de la matrícula universitaria. Después de que el curso pasado se duplicara el número de beneficiarios, para el curso 2026-2027 el Govern ha vuelto a ampliar dichos umbrales.

Actualmente, Baleares cubre la totalidad de la matrícula de estudiantes con rentas familiares de hasta un 38 % superiores a las establecidas por el Ministerio, manteniendo los mismos criterios académicos.

Prohens ha enmarcado todas estas medidas en la colaboración entre el Govern y la UIB y ha reivindicado la universidad como una pieza imprescindible para retener talento, generar conocimiento y transformar las Islas Baleares.