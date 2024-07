La líder del PP de Balears y presidenta del Govern, Marga Prohens, ha firmado junto a otros diez presidentes autonómicos del PP el acuerdo para implantar una EBAU (antigua Selectividad) común en toda España. «Una EBAU común que permitirá a los jóvenes de las islas competir en igualdad de condiciones y con los mismos niveles de exigencia tanto en el acceso a la Universidad Balear (UIB) como en cualquier otra universidad española», ha señalado Prohens.

La presidenta balear ha destacado que este acuerdo es fruto del consenso entre las autonomías y que la EBAU común será «respetuosa con la diversidad lingüística, cultural y educativa de cada comunidad autónoma».

La líder de los populares de las Islas ha recordado que «cada año más de 1.000 jóvenes de nuestras Islas deciden libremente formarse fuera de Balears, nuestros mejores embajadores y queremos que desde el primer instante se valore todo su talento, esfuerzo y capacidad sin distorsiones».

«Con el Partido Popular al frente del Govern de les Illes Balears apostamos como nunca por la formación universitaria de nuestros jóvenes» ha añadido Prohens y ha recordado que «primero aprobamos una nueva deducción fiscal para las familias de los jóvenes que estudian fuera de su isla, también hemos aprobado la gratuidad de las matrículas en la UIB y en sus centros adscritos para alumnos notables o con dificultades económicas a los que no cubra el Ministerio y hoy les echamos una mano más garantizando con esta EBAU común en calendario y criterios de evaluación la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad».

La implantación de una EBAU común ya fue defendida por la plataforma de ámbito nacional Escuela de Todos, que a principios de mayo presentó un elaborado informe comparativo sobre las pruebas de acceso a la universidad que se realizan en las 17 comunidades autónomas. La conclusión era que un alumno puede suspender o aprobar según la región en la que se examine. «Un mismo alumno, sabiendo lo mismo, podría aprobar en una comunidad, suspender en otra u obtener una calificación muy alta dependiendo de dónde fuera a hacer su examen», explicó la presidenta de la plataforma, Ana Losada, durante la presentación de este trabajo.

El informe muestra que las notas obtenidas por los alumnos no son homologables ni pueden ser objeto de comparación ya que los conocimientos evaluados no son «equivalentes» y advierte de que las pruebas realizadas por las CCAA no siguen pautas «uniformes», lo que favorece la «inflación calificadora».

En cuanto a las variaciones en el contenido de las pruebas, Escuela de Todos constata que no se pregunta por todos los bloques de contenido y aprendizajes mínimos obligatorios en las asignaturas, y aseguran que hay «gran disparidad» en el peso porcentual que cada comunidad otorga a cada bloque, destacando el caso de Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco en la prueba de Historia de España, donde no se evalúa el 70% de los aprendizajes estipulados.

Prohens agradece a Feijóo su liderazgo

Por otra parte, Marga Prohens ha agradecido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, su «liderazgo» y «responsabilidad» durante el acto Por una EBAU Común. «Gracias por liderar, tú sí, esta España unida desde la diversidad y la pluralidad; esta España capaz de llegar a acuerdos que redundan en beneficio de uno de los colectivos más importantes de este país, como son los jóvenes», ha manifestado la presidenta balear.

Prohens ha iniciado su intervención poniendo en valor una EBAU «fruto del acuerdo, del consenso entre las diferentes comunidades, respetuosa con la diversidad lingüística, cultural y educativa de cada uno».

En esta línea, ha agradecido una vez más al presidente del partido nacional su «liderazgo y responsabilidad». «Gracias por unirnos a todos, por animarnos a dialogar, a consensuar y a debatir sobre aquello que importa a los españoles», ha manifestado la presidenta balear.