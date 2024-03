Prohens entrega al juez el expediente del ‘caso Koldo’ para demostrar que Baleares es parte perjudicada

El Govern balear que preside Marga Prohens entregará este mismo miércoles a la Audiencia Nacional el expediente y toda la documentación del caso Koldo para demostrar que la Comunidad Autónoma es parte perjudicada. Lo hará después de que el juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno haya rechazado este martes la personación del Govern en el caso al considerar que no existe perjuicio para la Administración autonómica con el argumento de que las mascarillas fraudulentas se pagaron con fondos europeos.

El juez argumenta que no procede aceptar la personación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma como acusación particular, en nombre del Ib-Salud, hasta que no acredite el eventual perjuicio en los hechos que son objeto de investigación.

El Govern, sin embargo, no le ve así y considera que Baleares es parte perjudicada y este miércoles entregará toda la documentación con la finalidad de poder personarse en la causa del caso Koldo no sólo como parte perjudicada sino también como acusación particular.

El Ejecutivo de Prohens ha explicado que explorará todas las vías, «la administrativa y la penal», para reclamar los 3,7 millones de euros de las mascarillas, una compra que está siendo investigada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea.

La resolución del juez Ismael Moreno puede recurrirse ante el mismo tribunal dentro de un plazo de tres días.

Parece evidente que Baleares es parte perjudicada puesto que aun siendo cierto que los 3,7 millones de las mascarillas fake se pagaron con fondos europeos Feder también es cierto que la Comunidad ha perdido este dinero puesto que se le descontará de futuras ayudas europeas.

La pasada semana el Govern de Prohens decidió descertificar el gasto de las mascarillas fraudulentas pagadas con fondos europeos a la empresa investigada del caso Koldo. Lo hizo antes de que la Unión Europea le reclame este dinero. En ningún caso unas mascarillas fraudulentas se pueden pagar con fondos Feder.

Como mal menor y gracias a una maniobras del Ejecutivo que preside Marga Prohens, el dinero no se devolverá en efectivo sino que será descontado de futuros pagos con cargo a fondos europeos.

Para evitar tener que devolver el dinero a la Unión Europea, la Dirección General de Fondos Europeos del Govern ordenó descertificar el gasto de las mascarillas fraudulentas compradas a la empresa investigada y que se pagaron con fondos europeos Feder. En la práctica, según adelantó el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, esto supone no devolver el importe ya cobrado a la Unión Europea pero sí que se descuenten de futuros pagos.