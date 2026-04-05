Profundo dolor en Ses Salines por la muerte de Jaume Bonet Garcías ‘Cometa’, alma histórica del club

Días de luto y enorme tristeza en Ses Salines (Mallorca). El fallecimiento de Jaume Bonet Garcías, conocido por todos como ‘Cometa’, a los 79 años, ha dejado un vacío difícil de llenar en el fútbol balear y, especialmente, en el corazón del CD Ses Salines.

La noticia ha sacudido a varias generaciones de jugadores, entrenadores, directivos, árbitros y aficionados, así como a los vecinos de la localidad, que hoy despiden con profundo pesar a un hombre que hizo del club mucho más que un equipo: un símbolo de identidad y unión para todo un pueblo.

Jaume Bonet Garcías dedicó gran parte de su vida al CD Ses Salines, al que se entregó con una pasión inquebrantable y un compromiso que trascendía cualquier cargo. Fue presidente durante cerca de dos décadas, pero quienes le conocieron coinciden en que su verdadera dimensión iba mucho más allá de los despachos. ‘Cometa’ fue el alma, el corazón y el motor del club durante generaciones.

Siempre presente, siempre dispuesto, era de los que no fallaban nunca. De los que estaban en los buenos momentos, pero sobre todo en los difíciles. De los que entendían el fútbol como una forma de hacer pueblo, crear comunidad y transmitir valores.

Su legado, además, continúa muy ligado a la entidad, ya que actualmente su hijo forma parte de la directiva como tesorero del CD Ses Salines, reflejo de una vida familiar estrechamente unida al club.

El CD Ses Salines quiso despedirse de su histórico dirigente con un sentido comunicado en el que agradeció su dedicación incansable y su amor incondicional por los colores. Un sentimiento que también se ha extendido por todo el fútbol balear. Desde la Federación de Fútbol de les Illes Balears, así como numerosos clubes y representantes del deporte, han trasladado sus condolencias y han destacado la figura de ‘Cometa’ como ejemplo de compromiso y pasión.

El último adiós tendrá lugar este lunes, 6 de abril. El velatorio en Ses Salines se celebrará de 16:00 a 18:00 horas en el tanatorio, mientras que el funeral en la iglesia parroquial de Ses Salines tendrá lugar a las 20:00 horas.

Ses Salines llora la pérdida de uno de sus grandes referentes. Un hombre que dio su tiempo, su esfuerzo y su vida por un club y por un pueblo. Su huella permanecerá para siempre en cada rincón del campo, en cada historia compartida y en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de conocerle.

Descanse en paz Jaume Bonet Garcías ‘Cometa’.