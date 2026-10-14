El profesor de catalán que enviaba fotos desnudo a sus alumnas y les pedía sexo a cambio de aprobados en Ibiza, al banquillo

La Audiencia Provincial de Baleares juzga este miércoles a un profesor de catalán en Ibiza que presuntamente ofrecía favores sexuales a cambio de aprobados a sus alumnas menores. La Fiscalía solicita para el docente penas que suman 17 años y 3 meses de prisión por los delitos de corrupción de menores, embaucamiento, exhibicionismo y coacciones.

Los hechos ocurrieron en el IES Quarto del Rei durante el curso 2020-2021, cuando el procesado utilizaba de manera habitual su condición de profesor para sacar de clase a varias alumnas. Durante estos episodios, entablaba conversaciones que terminaban derivando reiteradamente en temas de naturaleza sexual.

Para ganar su confianza o intimidarlas, el docente aludía en repetidas ocasiones a que en otros centros donde había trabajado anteriormente ya había mantenido relaciones sexuales con alumnas de 16 años.

El patrón de conducta del acusado afectó a cinco alumnas identificadas en la causa, con las que contactaba tanto en las instalaciones del centro escolar como a través de la red social Instagram. En el caso de una de las afectadas, el profesor le realizó comentarios inapropiados sobre su físico, le propuso encuentros fuera del instituto, le ofreció llevarla a una vivienda de su propiedad en Mallorca e incluso le planteó regalarle una suscripción a la plataforma OnlyFans cuando alcanzara la mayoría de edad.

Todo ello aderezado con la promesa expresa de que su actitud incidiría positivamente en sus notas, garantizándole el aprobado en la asignatura sin necesidad de estudiar. Tras convencer a la joven de enviarle una fotografía en ropa interior a través de Instagram, el acusado le remitió una imagen suya totalmente desnudo. Al finalizar el curso, para evitar que la menor hablara, la amenazó directamente: «Como abras la boca cuelgo la foto en internet, que tengo muchos contactos, España es muy pequeña».

El comportamiento se repitió con otras estudiantes. A dos alumnas de 15 años les llegó a proponer realizar un «trío» con él y les insinuó que no tenían que pagarle los favores con dinero «sino de otra forma», aprobándolas en varios trimestres sin haber estudiado ni realizado los exámenes. Durante el curso, profirió comentarios de carácter sexual, tales como «seguro que no has estado con ninguno que le mida 21 centímetros».

En otros dos casos, con menores de 14 y 15 años, el docente utilizó la mensajería privada para enviarles imágenes de su pene o en ropa interior con una erección, incitándolas a enviarle a su vez archivos de contenido sexual mediante frases como «me vuelvo loco, me muero por ver algo, creía que había confianza». Consciente del rastro dejado, pedía posteriormente a las niñas que le mostraran las capturas del chat borrado para quedarse tranquilo.

Por todo ello, además de las penas de cárcel y multas económicas, la acusación exige órdenes de alejamiento de a menos de 200 metros respecto a todas las víctimas, periodos de libertad vigilada y la inhabilitación absoluta para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores durante años tras su salida de prisión.

Asimismo, la Fiscalía señala a la Consejería de Educación y Formación Profesional como responsable civil subsidiaria para hacer frente a un total de 32.000 euros en indemnizaciones para las familias por los daños morales causados.