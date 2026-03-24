A prisión por atracar a taxistas a punta de cuchillo en Palma: «Mejor no llames a la Policía, tengo tu número»

Un juez ha decretado el ingreso en prisión de un hombre por haber atracado a taxistas con un cuchillo una vez le habían llevado a su destino, la mayoría de veces un centro comercial de Palma muy próximo al poblado chabolista de Son Banya.

En total, se le imputan dos hechos que realizó con el mismo modus operandi. El varón requería los servicios de un taxi desde la calle y pedía el traslado. Sin embargo, una vez llegaba a su destino, esgrimía un arma blanca para intimidar y exigir al conductor que le entregara toda su recaudación y objetos de valor.

El primer episodio se produjo el pasado lunes 9 de marzo sobre las 00:40 horas. El individuo se subió al taxi en la calle Aragón de Palma y pidió a la conductora que le trasladara hasta un centro comercial del Coll d’en Rabassa.

Nada más llegar, sacó una navaja y le dijo a la taxista: «Dame todo el dinero; mejor no llames a la policía, que tengo tu número. Lo siento, estoy mal». Instantes después, le robó la recaudación y huyó del lugar.

El segundo robo tuvo lugar a las 04:30 horas del martes 17 de marzo, cuando el arrestado pidió un taxi desde el Paseo Marítimo de Palma para que le llevaran a Son Banya. Al llegar al poblado, se negó a pagar la carrera, sacó un cuchillo de grandes dimensiones con el que apuntó en el costado del taxista, pidiéndole que le entregara todo el dinero.

Tras estos hechos, el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Distrito de Playa de Palma se hizo cargo de la investigación. Tras realizar diversas gestiones, los agentes consiguieron identificar al presunto autor, una persona que cuenta con antecedentes policiales. Finalmente, los agentes establecieron un dispositivo y el viernes lo detuvieron como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación.

La intervención es el resultado de la labor de investigación realizada por la comisaría de Playa de Palma, significando que, una vez el detenido pasó a disposición judicial, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de guardia decretó su ingreso en prisión.