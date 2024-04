El Princesa Sofía define el equipo olímpico español de vela

Tras la celebración de la última regata de observación, el Trofeo Princesa Sofía, el Comité de Preparación Olímpica ha anunciado los nombres de los deportistas seleccionados para representar a España en los Juegos Olímpicos de Paris 2024, en las clases clasificadas que aún no habían concluido su proceso de selección: Ana Moncada en ILCA 6, Pilar Lamadrid en iQFOiL Femenino y Joaquín Blanco en ILCA 7.

En la selección de la sevillana Pilar Lamadrid como representante en iQFOiL Femenino, el Comité de Preparación Olímpica concluye que es la mejor regatista nacional de la clase, tanto por su quinto puesto en el Campeonato del Mundo como por su posición aventajada sobre las demás españolas en el Trofeo Princesa Sofía.

Xisco Gil, director de preparación olímpica, comentaba que “la decisión se ceñía a dos deportistas, Nicole van der Velden y Pilar Lamadrid, entre las que Lamadrid ha demostrado una clara evolución desde el año pasado, con un quinto puesto en el último mundial”.

Tras su nombramiento, Lamadrid confirmaba haber conseguido su objetivo: “La verdad es que, aunque me lo hayan dicho, aún no me lo creo, hasta que no esté allí no voy a ser consciente de lo que acabo de conseguir que es lograr el sueño que llevo persiguiendo desde pequeña”.

Respecto a la agenda de los próximos meses, Lamadrid comenta: “Nos queda por delante la Semana Olímpica de Hyères a finales de abril y un ir y venir continuo a Marsella para seguir entrenando y limar los últimos detalles para poder darlo todo en Marsella y regresar a casa con un buen resultado”.

En la elección de la andaluza Ana Moncada como representante en ILCA 6, el Comité de Preparación Olímpica ha valorado tanto su papel en la clasificación de la clase para los Juegos en el Mundial del pasado mes de enero, como los resultados obtenidos por la regatista malagueña durante el periodo de selección.

Xisco Gil comentaba que “entre las representantes de la clase ILCA 6, las regatistas que despuntaban en el proceso de selección eran Ana Moncada y Cristina Pujol. Sin un criterio técnico de peso que aplicar, la decisión se ha basado en los resultados, en los que Ana Moncada ha destacado”.

La satisfacción de Moncada quedaba clara en sus palabras al recibir la noticia: “Ha sido un proceso largo y duro, pero sólo en parte porque yo confiaba en mi trabajo y al final ha dado sus frutos. Estoy muy satisfecha porque pienso que he trabajado mucho y me lo merezco”.

Y respecto al camino que queda por recorrer hasta la cita olímpica, la malagueña afirmaba que “en los próximos meses habrá que realizar un último esfuerzo, pero confío en la planificación para pulir los últimos detalles y conseguir un buen resultado en los Juegos Olímpicos”.

El nombramiento del deportista canario Joaquín Blanco en ILCA 7 viene refrendado por ser el único representante español que ha conseguido estar entre los 10 primeros de un mundial durante toda la campaña olímpica con un octavo puesto. Para el Comité de Preparación Olímpica es muy importante remarcar que el nivel de Joaquín Blanco y Joel Rodríguez ha sido muy similar durante toda la campaña, por lo que se han analizado con detalle las dos regatas de observación establecidas.

En el mundial 2024, el nivel demostrado por todos los regatistas españoles fue muy inferior al habitual en otros eventos internacionales, por lo que dicha regata no se ha tenido en cuenta en esta decisión. En la segunda regata de observación los resultados sí han sido más similares al nivel demostrado en anteriores eventos, siendo Joaquín Blanco el 15º de la general y 13º país y Joel Rodríguez 18º y 15º país.

En este caso, Xisco Gil incide en la igualdad de los regatistas durante el periodo de selección: “En la clase ILCA 7 los dos regatistas principales, Joaquín Blanco y Joel Rodríguez, han demostrado un nivel muy similar en todo momento, encontrándose entre los 15 primeros del mundo en casi todas las competiciones internacionales. En la elección de Joaquín Blanco el Comité ha valorado su progresión y los resultados obtenidos”.

Tras la decisión, Blanco afirmaba: “Estoy muy motivado con la decisión del Comité de ser el representante español en los Juegos de Paris 2024. El camino hasta aquí ha sido muy duro porque sólo puede ir uno y tanto Joel como yo estábamos a un nivel muy alto. Hemos trabajado juntos para que quien fuera el representante llegase lo más preparado posible”.

De cara al sprint final, Joaquín Blanco comenta: “Cuando algo cuesta te quedas más satisfecho y creo que el trabajo realizado dará sus frutos en Marsella. Ahora hay que trabajar para llegar lo más preparado posible y competir con garantías”.

Tras esta propuesta del Comité de Preparación Olímpica, las nueve clases que han obtenido su clasificación de país para los Paris 2024 tienen asignados a los deportistas que conformarán el equipo olímpico español de vela, quedando pendiente la clasificación del Formula Kite Masculino. Esta clase tiene una última oportunidad de clasificarse en la Semana de Hyéres que se disputará entre el 21 y el 27 de este mes de abril.

Con nueve clases clasificadas para los Juegos Olímpicos, España se sitúa entre las principales potencias internacionales de vela, y el equipo buscará en Hyères volver a repetir el pleno de clases conseguido en Tokio 2020.