El PP y Vox no han alcanzado un acuerdo para implantar la libre elección de lengua en la enseñanza balear y los presupuestos siguen en el aire. Las dos formaciones han acercado posturas en la reunión de este jueves, que ha durado tres horas, pero no han conseguido cerrar un acuerdo y seguirán negociando.

El Govern presentó su propuesta sobre el techo de gasto el pasado 17 de octubre al Parlament pero no consiguió su aprobación debido al voto en contra de Vox. En el mismo pleno Vox había presentado una Proposición no de Ley (PNL) sobre la implantación en Baleares de la libre elección de lengua de enseñanza por parte de los padres a la hora de escolarizar a sus hijos y poner fin así a la inmersión lingüística en catalán que impuso el pacto de izquierdas que presidía la socialista Francina Armengol.

El PP intentó presentar enmiendas al texto de Vox pero lo hizo tarde y no fueron admitidas. Al final el PP no apoyó la PNL y Vox respondió rechazando el techo de gasto, lo que ha bloqueado la presentación de los presupuestos. Los de Santiago Abascal ya habían advertido de que si el PP no apoyaba la PNL sobre libre elección de lengua, no habría techo de gasto ni presupuestos.

Antes de todo esto, el PP había solicitado a Vox que aplazara la presentación de su propuesta sobre la libre elección de lengua con la finalidad de poder llegar a un consenso. De hecho, el PP llegó a un acuerdo en este sentido con la dirección nacional de Vox pero el grupo parlamentario que preside la portavoz Idoia Ribas se amotinó y optó por no aplazar la propuesta y, además, votar en contra del techo de gasto.

Desde entonces PP y Vox han mantenido contactos para acercar posturas y la pasada semana celebraron una reunión que fue calificada como una primera toma de contactos. Este jueves por la tarde se han vuelto a reunir ya de forma más formal y han alcanzado el principio de acuerdo sobre la lengua y el techo de gasto.