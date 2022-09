PP, Vox y Ciudadanos celebran la tradicional Diada del 12 de septiembre que eliminó el Pacte

El PP, Ciudadanos y Vox insisten en celebrar la Diada de Mallorca el 12 de octubre como era tradicional hasta que el pacto de izquierdas la traslado al 31 de diciembre. El PP ha realizado una ofrenda floral en la tumba del rey Jaime II, en la Catedral, y ha insistido en realizar esta fiesta el 12 de septiembre, cuando se conmemora la Carta de Privilegis y Franqueses del Reino de Mallorca de 1276, como ‘el Día de Mallorca’.

El portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha asegurado que si los ‘populares’ gobiernan en 2021, recuperarán «la esencia y el carácter de la Diada de Mallorca, que se ha perdido con el Pacte».

En este sentido, ha lamentado que «esta fiesta tan importante para Mallorca se ha devaluado por culpa de los partidos de la izquierda que han dispersado los actos durante el año y ahora nadie se acuerda de la Diada».

«El 12 de septiembre es una fecha clave para recordar un capítulo trascendental de nuestra historia, de nuestra identidad con la que Mallorca inició su etapa como reino soberano, por eso a partir de 2023 recuperaremos este día la celebración», ha concluido.

Por parte de Vox han participado en la ofrenda floral el diputado y presidente de la formación en Baleares, Jorge Campos, el conseller portavoz Pedro Bestard, la consejera Cristina Macías y el vicesecretario de Afiliación David Gil. Un año más desde Vox se ha insistido en reivindicar el 12 de Septiembre como el verdadero Día de Mallorca.

Bestard ha valorado el 12 de Septiembre frente al equipo de Gobierno del Consell de Mallorca. Es nuestro día, eso es lo más importante, que somos mallorquines, no catalanes. Ellos lo que quieren es imponernos el 31 de diciembre que es una fiesta catalanista».

Por su parte Jorge Campos ha insistido en que la izquierda gobierna con los separatistas: «Ayer Més per Mallorca participó en la ofrenda floral de la Diada de Cataluña, pero aquí no los hemos visto. Deberían cambiarse el nombre a Més per Catalunya».

«Y esos son los que gobiernan con la señora Armengol y la señora Cladera. Esto demuestra las políticas antimallorquinas que impulsan». «Lo decimos cada año: el 12 de Septiembre es una efeméride en la que todos debemos recordar al rey cristiano Jaime II. Reivindicamos su figura histórica», ha concluido Jorge Campos.

Por su parte, Ciudadanos ha defendido que la celebración de la Diada de Mallorca vuelva al 12 de septiembre porque es «fruto de la reflexión y no del capricho», a la vez que ha criticado que la fecha actual sea el 31 de diciembre porque la Festa de l’Estendard «lo deja en un segundo plano que no se merece».

Así, en una nota de prensa, el grupo de Cs en el Consell de Mallorca ha tachado de «error» que la institución insular rechace volver a la anterior fecha porque «se lograría una mayor implicación por parte de los mallorquines».

En paralelo, ha recordado que, con la jura de la Carta de Franqueses i Privilegis el 12 de septiembre del 1276, el rey Jaume II decidió poner al alcance de los moradores la nueva estructura administrativa y el ordenamiento jurídico ideado por Jaume I. Por ello, según Cs, este texto es considerado «la constitución fundacional del Reino de Mallorca».

«La Carta de Franqueses i Privilegis fue un texto extrañamente avanzado para la época, ya que establecía un amplio marco de igualdad entre los distintos estamentos y dejaba sin uso algunas prácticas absolutamente rechazables pero muy presentes en esos tiempos como el derecho de pernada», ha destacado el grupo.