El portavoz del PP de Balears en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha señalado «el elevado listón de exigencia que ha marcado la presidenta Prohens acordando el cese del director general de Transparencia, Jaume Porsell, «tras haberse detectado una infracción en la documentación presentada.

Así, Sagreras ha recordado que «la presidenta Prohens no se ha puesto de perfil en ningún momento y ha actuado atendiendo a su advertencia de que en el caso de demostrarse que había alguna cosa mal hecha, lo cesaría. Ha quedado constatado que el establecimiento no tenía actividad y que nunca se puedo realizar ninguna reserva», ha destacado Sagreras, «pero ante esa infracción administrativa Porsell puso su cargo a disposición y la presidenta entendió que esa circunstancia era incompatible con su continuidad en el cargo”.

«Estamos ante dos formas contrapuestas de hacer política: mientras en el PSOE nadie dimitía, en el PP de Marga Prohens se ha marcado un elevado listón de exigencia a los cargos públicos», ha expuesto Sagreras, que ha recordado que en el caso de la explotación de menores no solo nadie asumió responsabilidades, sino que se ascendió a los responsables políticos que siguen en su cargo, tampoco asumieron responsabilidades Catalina Cladera y Rosario Sánchez cuando se las pilló intentando beneficiar sus plazas de funcionarias o mucho menos asumió ninguna responsabilidad Armengol cuando se saltó sus propias restricciones en pandemia».

El portavoz adjunto del PSIB en el Parlament, Marc Pons, ha considerado este jueves que el cese del director general de Transparencia, Jaume Porsell, llega «tarde y mal».

En una rueda de prensa en la Cámara autonómica, el socialista ha recalcado que finalmente se han podido contrastar las dudas planteadas desde hace unos días por el PSIB respecto al agroturismo del Port d’Andratx.

Pons ha señalado que tras comprobarse que el establecimiento turístico no cuenta con licencia de actividad ni de cambio de uso, queda por ver incluso si tenía licencia de obras.

El portavoz adjunto del PSIB ha argumentado que ante este escenario, la presidenta del Govern, Marga Prohens, «no ha tenido más remedio que cesarle». Sin embargo, para Pons, el hecho de que en el pleno del Parlament la líder del Ejecutivo fijara el listón del cese en si Porsell había cobrado por algún alojamiento, podría significar que sabía que el establecimiento no tenía licencia.

El PSOE denuncia a Porsell ante el Consell de Mallorca

Los socialistas de Mallorca, tras el cese de Porsell, han interpuesto una denuncia ante los servicios del Consell «para aclarar» el caso del agroturismo Sa Vinya y «llegar al final de este asunto».

«No nos conformamos con el cese. Necesitamos aclarar que no ha habido trato de favor», ha afirmado la portavoz del PSIB-PSOE en la institución insular, Catalina Cladera, este jueves en rueda de prensa.

Durante su intervención, ha anunciado también que han solicitado la comparecencia del presidente del Consell, Llorenç Galmés, que ya habían pedido con anterioridad junto con la del conseller insular de Turismo, José Marcial Rodríguez, quien sí compareció este pasado miércoles.

«No le hemos escuchado pronunciarse -a Galmés- y ayer dejó solo a Rodríguez», ha censurado la socialista, quien ha evidenciado la «sombra de dudas» ante un «posible trato de favor» hacia el hasta ahora director general de Transparencia del Govern, Jaume Porsell, con Sa Vinya.

En esta línea, ha rememorado que Porsell presentó en septiembre de 2023 la Declaración Responsable de Inicio de Actividad Turística (DRIAT) y que este miércoles, el conseller insular de Turismo confirmó que los inspectores del Consell levantaron acta por incumplir los requisitos de este documento.

Por tanto, Porsell «mintió con el DRIAT» y «también queda claro que Inspección actuó tarde», ha opinado Cladera.

Ante esta situación, si bien ha lamentado que Rodríguez no dejó claro en su comparecencia del miércoles «qué tipo de infracción, qué tipo de sanción y expediente» se abrirá ahora, sí ha sentenciado que éste es «un claro caso de falsedad documental a la hora de presentar el DRIAT».

La socialista ha evidenciado también la «comercialización» que se hizo después con el agroturismo, que es en realidad «una vivienda con piscina», mencionando como pruebas la señalética que dirige hacia este espacio en Andratx o que estaba presente en Booking.

«Ahora entendemos las prisas para eliminar la Oficina Anticorrupción», ha sospechado la portavoz.

Ante estas conjeturas, ha anunciado la «batería de acciones» que ha llevado a cabo su formación con la denuncia y la solicitud de comparecencia de Galmés, añadiendo también que en el pleno del Ayuntamiento de Andratx el PSOE ha registrado varias preguntas sobre el tema para que la alcaldesa «aclare todas las dudas».

«No permitiremos que la corrupción vuelva a Andratx y a Mallorca. Queremos aclarar todos los hechos y saber cómo es posible que la presidenta del Govern, Marga Prohens, el martes no conociera la verdad de este caso y que Galmés no le dijera la verdad», ha cuestionado Cladera.

También la socialista ha pedido saber «si Prohens dio órdenes a Galmés para hacer un trato de favor a este expediente y para que no se supiera la verdad».

Porsell se defiende

El ex director general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, ha negado este jueves haber mentido en la declaración responsable de su agroturismo, sino que ha sido «víctima del retraso de la Administración», según expresa en un comunicado en el que asegura que su cese fue consensuado.

Porsell ha remitido a Europa Press una carta en la que insiste en que ni él «ni nadie» de su familia «ha mentido, falseado ni defraudado nunca en ningún documento».

Con esto se refiere a la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) presentada en septiembre. Este miércoles el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, informó de que se levantó acta de inspección al agroturismo porque incumplía los requisitos de la DRIAT, que implica declarar que se cuenta con todos los papeles en regla.

«Consta en la DRIAT la solicitud de cambio de uso y, por este motivo, al no tener la licencia definitiva no he ejercido en ningún caso la actividad. Absolutamente nadie ha pernoctado en el establecimiento», ha recalcado Porsell, que pretende «defender en todo momento y ante todo la honestidad, honorabilidad e integridad» de su familia.

En este sentido, el ex alto cargo ha asegurado que han sido «víctimas del retraso de la Administración»: «Hemos esperado 22 meses para obtener la licencia cuando la Ley contempla que se tiene que conceder en tres meses, y ahora estamos esperando el cambio de uso desde hace 11 meses cuando la Ley contempla dos meses».

Porsell ha reiterado que «el expediente del agroturismo es impecable» y «total y absolutamente legal».

Con todo, tras la comparecencia de Rodríguez la Conselleria cesó a Porsell como director general de Coordinación y Transparencia por «la infracción detectada con la presentación de la declaración responsable», considerando que «supone una circunstancia incompatible con la continuidad en su cargo».

Según Porsell, su cese «se ha hecho de forma consensuada tanto con la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas», Maria Antònia Estarellas, «como con la presidenta del Govern».

«Mi único error ha sido aceptar en su momento un alto cargo en el Govern, porque ha convertido en un tema político la tramitación del expediente de mi negocio familiar, que nada tiene que ver con mi función como director general», se ha lamentado, recordando que desde las primeras informaciones mostró su «disponibilidad para comparecer en el Parlament para poder dar cuantas explicaciones y aclaraciones fueran necesarias y oportunas».

El comunicado finaliza expresando, en nombre propio y en el de su familia, «la infinidad de muestras de apoyo» que están recibiendo.

Inspección del Consell a Porsell

El Consell confirmaba este miércoles que inspectores de Turismo visitaron el agroturismo Sa Vinya tras adquirir relevancia mediática la semana pasada, y, si bien constataron que estaba cerrado y sin actividad, levantaron acta por incumplir los requisitos de la declaración responsable presentada en septiembre; «acta que en su momento se dará traslado a sanciones», según el conseller.

El departamento de ordenación había decidido no inscribir el agroturismo con número de matrícula en el Registro Oficial de Empresas Turísticas al detectar falta de documentación: el certificado de compra de plazas, licencia de actividad del Ayuntamiento y cambio de uso aprobado. El 3 de octubre presentó la compra de plazas y el 1 de diciembre el certificado con el primer plazo pagado.

El conseller indicó también que antes de la visita de los inspectores, cuando ya había trascendido la noticia, se hizo un intento de reserva «en el canal donde estaba publicado» y comprobaron «que no se podía hacer».

La oposición llamó la atención sobre que el agroturismo se ofertaba en Booking y que existía señalética oficial del Ayuntamiento y de Carreteras indicando la ubicación del establecimiento. También se preguntan cómo pudo ejecutar la compra de plazas teniendo en cuenta la moratoria en vigor y «si la edificación que tenía estaba catalogada como una vivienda, porque no disponía del cambio de uso tramitado», expresaba la socialista Catalina Cladera.