El PP de Mallorca ha denunciado el traslado por el Consell de Mallorca de un grupo de Menas a un centro de menores de la localidad mallorquina de Santanyí ocultado al Ayuntamiento de esta población por la institución insular.

Ante esta situación, la formación ha avanzado que pedirá en el próximo pleno de la institución insular el cese inmediato de la consellera socialista de Derechos Sociales, Sofía Alonso, por ocultar información referente a la mudanza de estos menores extranjeros no acompañados al centro social ubicado en este pueblo del Pla de Mallorca.

El portavoz de esta formación en la institución insular, Llorenç Galmés, denuncia el secretismo de la también presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) sobre el caso, y le reprocha a la política socialista que en el último consejo rector de este organismo insular, “no informase de ningún movimiento”.

Lo sucedido tiene lugar tres días después del cierre por el Consell del conflictivo centro de Menas del barrio palmesano de Son Roca, que han sido repartidos en otros espacios de atención social de Mallorca, y del despido de los 20 educadores y cuidadores que les atendían.

Galmes lamenta que “el Ayuntamiento haya tenido que enterarse por los vecinos y por la denuncia presentada ante la Guardia Civil de la huida de un menor”.

En este sentido, el Partido Popular ha exigido a la presidenta del IMAS que aclare si el espacio escogido, ubicado en suelo rústico, cumple con la normativa y los requisitos legales para acoger a menores extranjeros.

Por ello considera que el talante poco dialogante de la consellera insular de Asuntos Sociales y presidenta del IMAS, «justifica, aún más», la moción presentada por esta formación al pleno insular exigiendo su cese inmediato. Sobre este particular, el portavoz popular manifiesta no entender como el Consell no “nos ha dado ninguna explicación teniendo en cuenta que en el pasado pleno se aprobó una moción sobre la nueva adjudicación de plazas de los usuarios del centro Norai de Son Roca”.

La denuncia del PP por el traslado de menas a esta localidad mallorquina se produce el día en que el director general de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Santiago Yerga, haya informado en Palma, de los cambios en el Reglamento de la ley Orgánica 4/2000, que afecta a los derechos y las libertades de los menores extranjeros en España y su integración social.

Yerga, acompañado por la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, expuso las principales líneas de esta norma a profesionales y técnicos que trabajan con este colectivo, tanto en las instituciones, como en organizaciones del denominado tercer sector.

El Real Decreto introduce cambios en la normativa vigente, con el fin de facilitar la inclusión en la sociedad de los jóvenes extranjeros que residen en España sin el acompañamiento de su familia, cuando estos cumplen la mayoría de edad.

La revisión de la ley, según Migraciones, tiene como objetivo suprimir los obstáculos para esta integración, y diseñar un régimen propio de residencia para este colectivo, que tenga en cuenta su participación en programas desarrollados por instituciones públicas o privadas y que promueva su desarrollo personal.