Como sucediera en el partido contra el Cáceres Patrimonio de la Humanidad, el Palmer Alma Mediterránea Palma no va a poder contar con algunos de los fichajes realizados. En este caso el jugador que no podrá estar en la pista junto a sus compañeros será Robert Cosialls ya que el catalán fue inscrito después de la fecha en la que, en principio, debía jugarse el partido. Sí podrán contar Tomàs y Pérez con Elijah Brown pero no con Pavel Marinov ya que el jugador búlgaro no estará en el partido debido a las molestias que padece en el gemelo de su pierna izquierda y que le han impedido jugar en los últimos encuentros del equipo. Xavi Andreu, jugador del Palma Air Europa, filial del equipo palmesano, estará una vez más junto al resto de jugadores para aportar minutos en caso de que sea necesario.

El rival de mañana es un ICG Força Lleida entrenado por Gerard Encuentra que llega al partido con opciones de pelear por la Copa Princesa y con una plantilla con jugadores importantes como Thomas Schreiner o Michael Carrera que componen una plantilla con jugadores jóvenes que se antoja como un rival muy exigente para los mallorquines.

Tras el entrenamiento de ayer, Álex Pérez, uno de los dos entrenadores del Palmer Alma Mediterrránea Palma, atencdó a los medios de comunicación. “Somos conscientes de la importancia que tiene el partido por la situación en la que estamos. Cada partido para nosotros es una final y mañana nos enfrentamos al Força Lleida sin poder contar con Pavel Marinov y sin Robert Cosialls porque cuando se aplazó el partido no estaba”, ha señalado el técnico explicando que, pese al último resultado del equipo de Gerard Encuentra, no hay confianza alguna en la plantilla palmesana. “Ya hemos visto que en esta liga puede pasar cualquier cosa. Es una liga abierta en la que todos los partidos son competitivos. Tenemos que hacer lo que hicimos la semana pasada, es decir, competir bien y ganar porque competir bien y perder no vale para nada”, ha indicado el preparador andaluz.

Sobre el como afrontan ambos equipos el partido ha indicado: “Lleida afronta el partido jugándose la Copa Princesa y para ellos es un partido importante como lo es para nosotros porque queremos salir del pozo en el que llevamos tanto tiempo metidos. Los equipos de arriba afrontan los partidos de manera importante para meterse en el play off ya que al haber dos plazas de ascenso en el play off hace que sea muy goloso”.