Palma se enfunda los guantes para una noche histórica de boxeo con dos títulos en juego en el Trofeu Ciutat de Palma

El alcalde Jaime Martínez Llabés ha presidido este lunes la presentación de la tercera edición del Trofeu Ciutat de Palma de Boxeo, un evento que promete marcar un antes y un después en el panorama deportivo balear. La cita tendrá lugar el próximo 18 de abril en el Polideportivo Germans Escalas y reunirá, por primera vez en una misma velada, un combate por el título europeo de boxeo y otro por el campeonato de España.

Este acontecimiento convierte a Palma de Mallorca en el epicentro del boxeo en España, no solo a nivel nacional, sino también internacional. El programa incluye el Campeonato de España superpluma y el Campeonato de Europa absoluto de peso supermosca femenino, consolidando así una velada sin precedentes en la historia del deporte balear.

En el ámbito nacional, el palmesano Jon Martínez, conocido como Tornado se enfrentará al madrileño Álex de la Rosa en un combate que despierta gran expectación. Ambos púgiles llegan en un momento clave de sus carreras, con la oportunidad de alzarse con el título nacional de boxeo en una velada que promete intensidad y espectáculo.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el combate estelar femenino. La boxeadora local Farah El Bousari se medirá a la asturiana Minerva Gutiérrez por el Campeonato de Europa femenino de boxeo en peso supermosca. Este duelo no solo representa un reto deportivo de alto nivel, sino también un paso adelante en la visibilidad del boxeo femenino, un ámbito en crecimiento constante.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado el carácter histórico del evento, destacando que «es la primera vez que Palma acoge un Campeonato de Europa de boxeo de estas características». Asimismo, ha recordado el éxito de la edición anterior celebrada en noviembre, donde ya se vivió otro hito con la disputa del primer Campeonato de España profesional femenino, en el que Farah El Bousari logró revalidar su título nacional.

El acto de presentación, celebrado en el Vestíbulo de Cort, contó también con la presencia del presidente de la Federación de Boxeo de las Illes Balears, Youba Sissokho, el organizador Néstor Domínguez y varios de los protagonistas de la velada, entre ellos los propios boxeadores y el púgil Vicente Campaner.

La jornada arrancará a las 17:00 horas con seis combates amateur protagonizados por boxeadores locales, seguidos de tres enfrentamientos más dentro del trofeo amateur clásico. Ya en el apartado profesional, el público podrá disfrutar del combate entre Vicente Coco Campaner y el argentino Ezequiel Gregores, antes de los dos platos fuertes de la noche.

El alcalde ha querido destacar especialmente la figura de Farah El Bousari, a quien ha definido como un referente del boxeo femenino en España y un ejemplo de esfuerzo y superación. Asimismo, ha subrayado la importancia del combate para Jon Martínez, quien afronta una oportunidad decisiva en su carrera deportiva.

Más allá del espectáculo, el evento simboliza el crecimiento del boxeo en Palma y el compromiso institucional con el deporte. Martínez Llabés ha puesto en valor la colaboración entre clubes, federación y deportistas, clave para consolidar este tipo de iniciativas que proyectan la imagen de la ciudad.

Con todo preparado, Palma se dispone a vivir una velada histórica que no solo coronará a nuevos campeones, sino que también reforzará su papel como sede de grandes eventos deportivos en España. El alcalde ha animado a la ciudadanía a llenar el recinto y apoyar a los deportistas en una noche que promete emoción, talento y, sobre todo, historia.