Un total de 11 centros de Baleares han solicitado adherirse al Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua a partir del próximo curso. Son once centros concertados y, como estaba anunciado, no hay ninguno público. Los once centros son los siguientes: Montesión, Can Bonet, Mare de Déu de les Neus, Sant Vicenç de Paül-Sa Vileta, San Alfonso Maria Ligorio, Santa Mònica, Nostra Senyora de Consolació de Ibiza, Nostra Senyora de Consolació de Alaró, Nostra Senyora de Consolació de Palma, Aixa-Llaüt y Juan de la Cierva.

Al tratarse de un plan piloto voluntario estaba cantado que no se adheriría al mismo ningún centro público. La adhesión al plan debía ser acordada por el claustro de profesores y el consejo escolar. En todo los centros públicos los órganos de dirección son partidarios de la inmersión lingüística en catalán y así quedó patente durante la campaña en contra de la libre elección de lengua organizada por la entidad catalanista Obra Cultural Balear.

Implantar la libre elección de lengua fue uno de los compromisos adquiridos por el PP con Vox a la hora de firmar el pacto que permitió la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern. El plan piloto, a pesar de su carácter voluntario, ha contado con el apoyo de Vox, que lo considera como un primer paso para acabar con la inmersión lingüística en catalán.

No obstante, la asociación de profesores Plis, miembro de la plataforma nacional Escuela de Todos, siempre ha criticado el hecho que de que el plan sea voluntario y supeditado a la decisión de los claustros de profesores. Plis ya auguró que no se apuntaría al mismo ningún centro público.

En los centros adheridos, el plan se implementará durante tres cursos escolares en educación primaria. Los centros de secundaria que pidan adherirse al Plan lo podrán empezar a aplicar en el curso escolar 2025-2026, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Educación y Universidades.

Para que el Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua se implante con todas las garantías, la Comisión de Selección encargada de valorar las solicitudes y velar por el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria ha analizado las solicitudes de los colegios.

Ahora, la Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el periodo para que los centros puedan resolver las enmiendas.

El objetivo del Plan es el de garantizar la competencia comunicativa llena y equivalente en las dos lenguas oficiales, reforzar la autonomía de centro, aplicar instrumentos de evaluación y mejora propios del sistema educativo y lograr el éxito y la equidad educativa, y la igualdad de oportunidades, con el fin de que todo el alumnado llegue a su nivel óptimo de aprendizaje.

En este sentido, el departamento que dirige Antoni Vera realizará pruebas de diagnóstico a los alumnos que cursarán 4º de educación primaria. Estas pruebas se repetirán en el curso 2026-2027 a los alumnos que cursen 6º de primaria para poder analizar y evaluar los resultados.

Los centros que han solicitado adherirse al Plan tendrán que garantizar siempre un mínimo del 50 por ciento de las horas lectivas en lengua catalana para cumplir con el Decreto de mínimos y ofrecerán la posibilidad de hacer las matemáticas y conocimiento del medio en catalán o castellano. Por su parte, la Conselleria dotará los centros de los recursos humanos necesarios para llevarlo a cabo.