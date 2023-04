El alcalde de Palma, el socialista José Hila, no gana para sustos. Usuarios de la línea 1 de autobús de la EMT, que cubre el trayecto desde la calle Sindicato -centro de la ciudad- hasta Porto Pi, se quejan del riesgo que para su integridad física supone la ocurrencia del concejal de Movilidad, Francesc Dalmau, de colocar la parada del bus correspondiente a Plaça Sant Antoni encima de un carril bici.

La Empresa Municipal de Transportes ha habilitado una parada de la línea 1, contigua a un carril bici que los pasajeros que suben o bajan del bus deben cruzar obligatoriamente. Para más riesgo para su seguridad, la parada está ubicada a tres metros de la confluencia con la calle Mateu Enric Lladó, dificultando aún más la visibilidad tanto de los usuarios del bus como de los ciclistas y aquellos ciudadanos que van en patinete eléctrico.

Asimismo, los chóferes deben ir con mucho cuidado para no bloquear este carril bici y advertir a los usuarios de que estén atentos y no sean arrollados en el momento de bajar o subir las escaleras de acceso al autobús. Por no hablar de los problemas que supone para las personas que van en silla de ruedas, ya que el bus tiene que acercarse a la acera para sacar la plataforma, con las consiguientes críticas de los usuarios del carril bici.

Esta es la parada de bus más peligrosa de la red de transporte público de Palma para los usuarios de la EMT, si bien en la capital balear hay otras bastante conflictivas como las de Camí de Jesús, Calle Aragón, Médico José Darder o zona Colegios, donde el carril bici está situado en la parte trasera de la parada.