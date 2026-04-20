Una mujer secuestra a su propia sobrina, la hace pasar por su hija y llega de forma ilegal en patera a Ibiza

Una mujer ha sido detenida por la Policía Nacional acusada de secuestrar a su propia sobrina desde África hasta España sin el consentimiento de sus progenitores, en un viaje clandestino realizado en patera que culminó en las costas de Ibiza el pasado mes de diciembre.

La operación, denominada ‘Operación León’ y llevada a cabo por el Grupo 1 de la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Palma, se inició a raíz de las sospechas detectadas por una ONG y los servicios sociales. Ambos organismos comenzaron a cuestionar la autenticidad del vínculo familiar entre una mujer y una menor que habían llegado juntas a territorio español, presentándose como madre e hija.

Tras su llegada a Ibiza el 1 de diciembre, ambas fueron trasladadas posteriormente a Palma de Mallorca, donde fueron acogidas en un centro asistencial gestionado por una ONG. Sin embargo, las inconsistencias en sus declaraciones y la falta de documentación clara despertaron las alertas de los profesionales encargados de su atención, lo que derivó en la intervención policial.

Los agentes iniciaron una investigación exhaustiva para verificar la identidad de la mujer y su relación con la menor. Durante semanas, se recopilaron testimonios, se analizaron documentos y se practicaron diversas diligencias. Finalmente, ante la acumulación de pruebas, la mujer terminó reconociendo que no era la madre de la niña, sino su tía.

Según confesó, decidió sacar a la menor de su país de origen sin el consentimiento de los padres, alegando que actuaba «por el bien de la menor». No obstante, las autoridades consideran que este acto constituye un delito grave, ya que vulnera los derechos fundamentales de la menor y de sus progenitores, además de implicar un traslado ilegal a través de una ruta migratoria altamente peligrosa.

El viaje en patera, utilizado frecuentemente por redes de inmigración irregular, supone un riesgo extremo para la vida de quienes lo emprenden, especialmente en el caso de menores de edad. Las condiciones precarias de estas embarcaciones y la falta de medidas de seguridad agravan aún más la situación, lo que ha generado una creciente preocupación entre las autoridades y organizaciones humanitarias.

Tras su detención, la mujer fue puesta a disposición judicial, donde deberá responder por los hechos que se le imputan. Por su parte, la menor ha quedado bajo la protección de los servicios sociales, que trabajan ahora para esclarecer su situación familiar, contactar con sus padres y garantizar su bienestar físico y emocional.

Este caso pone de relieve la complejidad de los flujos migratorios irregulares y los riesgos asociados, así como la importancia de la colaboración entre instituciones para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad infantil y actuar con rapidez para proteger a los menores. Asimismo, abre el debate sobre las motivaciones que llevan a algunos familiares a tomar decisiones extremas fuera del marco legal, exponiendo a los menores a peligros innecesarios.

Las autoridades continúan investigando si existen más implicados o si este caso podría estar relacionado con redes de traslado ilegal de personas, una línea de trabajo clave para prevenir futuros casos similares.