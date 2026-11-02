Muere un hombre de unos 70 años atropellado en Marratxí por un conductor que huyó del lugar y poco después fue localizado

Un hombre de aproximadamente 70 años falleció en la tarde de este pasado domingo por la tarde después de sufrir un atropello en la carretera Ma-30, a la altura de Marratxí. El conductor del vehículo implicado habría abandonado el lugar del accidente sin prestar asistencia a la víctima. Horas más tarde, fue localizado.

El atropello se ha producido en torno a las 19:15 horas, en el tramo comprendido entre Mercapalma y el centro comercial Alcampo. Por causas que todavía no han trascendido, el peatón habría accedido a la calzada y fue embestido por un turismo cuyo conductor, presuntamente, continuó circulando tras el impacto.

Las primeras informaciones a las que ha tenido acceso OKBALEARES señalan que la víctima mortal había estado ingresada en un conocido hospital de la capital balear y habría recibido el alta poco antes del suceso. El hombre, que padecía alzhéimer, tenía previsto esperar a que alguien acudiera a recogerlo al centro sanitario. Sin embargo, por motivos que todavía se desconocen, habría abandonado el hospital por sus propios medios y comenzado a caminar. Su recorrido terminó en la Ma-30, donde fue atropellado por un vehículo.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron varias ambulancias del Servicio de Atención Médico Urgente (SAMU-061), patrullas de la Policía Local de Marratxí y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que se hicieron cargo de las actuaciones.

Pese a la intervención de los equipos sanitarios, las lesiones sufridas por el hombre resultaron mortales y únicamente pudieron confirmar su fallecimiento. La investigación permanece abierta para reconstruir la secuencia del atropello, averiguar cómo se produjo el impacto. El conductor del vehículo implicado, que fue localizado horas más tarde, es un hombre español de 59 años que dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas.

Los agentes también intentan esclarecer cómo llegó el hombre hasta ese punto de la carretera después de salir del hospital. Las diligencias permitirán determinar las circunstancias del siniestro y las posibles responsabilidades derivadas de lo ocurrido.