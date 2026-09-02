Milagro sobre el asfalto: policías reaniman a un ciclista de 63 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Mallorca

Un ciclista de 63 años, de nacionalidad francesa, ha estado a punto de morir esta mañana tras sufrir una caída y una parada cardiorrespiratoria mientras circulaba por la carretera de Sóller-Deià. La rápida intervención de los agentes de la Policía y el uso de un desfibrilador fueron determinantes para reanimar al hombre y recuperar sus constantes vitales antes de la llegada de los servicios sanitarios.

Los hechos se han producido alrededor de las 09:15 horas en la carretera de Sóller-Deià, a la altura del kilómetro 54, cuando el hombre circulaba en bicicleta. Por causas que no han trascendido, el ciclista sufrió una caída y, poco después, se desplomó y entró en parada cardiorrespiratoria.

La situación era crítica y obligaba a actuar con rapidez. Los agentes que acudieron al lugar comprobaron el grave estado en el que se encontraba el ciclista y comenzaron inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

En plena emergencia, los policías recurrieron además al desfibrilador, un dispositivo fundamental en este tipo de situaciones. Tras las maniobras realizadas por los agentes, el ciclista consiguió salir de la parada cardiorrespiratoria y recuperar sus constantes.

La intervención policial se produjo en unos momentos especialmente delicados, mientras se esperaba la llegada de los servicios médicos. Cada minuto resultaba crucial para intentar salvar la vida del hombre, que había quedado inconsciente después de sufrir la parada.

Poco después llegó hasta el lugar una unidad del 061, cuyos profesionales sanitarios continuaron con la asistencia médica al ciclista. Una vez atendido, el hombre fue trasladado para recibir atención médica y continuar con la valoración de su estado de salud.

La rápida actuación de los agentes de Policía, junto con el inicio inmediato de las maniobras de reanimación y el empleo del desfibrilador, resultó decisiva en esta emergencia. La actuación permitió recuperar al ciclista de la parada cardiorrespiratoria antes de la llegada de los sanitarios del 061.

El suceso pone de manifiesto una vez más la importancia de actuar con rapidez ante una parada cardiorrespiratoria y de disponer de desfibriladores para poder intervenir durante los primeros minutos de una emergencia.

Lo que comenzó como una caída de un ciclista en la carretera de Sóller-Deià terminó convirtiéndose en una dramática carrera contrarreloj. La actuación de los agentes permitió que el hombre recibiera asistencia inmediata y tuviera una oportunidad de sobrevivir a una situación que, sin una intervención rápida, podría haber tenido un desenlace fatal.