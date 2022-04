El método Aguirre ya da los primeros resultados. Ante el Atlético no sólo se puso punto y final a una racha de siete derrotas consecutivas, sino que por primera vez en las últimas 15 jornadas se dejó la portería a cero. De hecho, es la primera vez desde que fichó por el Mallorca que Sergio Rico no encajó por lo menos un gol. «Nos hemos quitado una presión enorme que teníamos todos encima», dijo después del partido el entrenador mexicano.

Javier Aguirre tiró de veteranía y le hizo la primera «pillería» al Atlético no permitiendo que el campo se regara más que en una ocasión, y mucho antes del partido. El mexicano quería que el balón no circulara con rapidez para evitar las combinaciones en corto de los rojiblancos y lo consiguió. Ni una sola ocasión de gol del vigente campeón de Liga en los casi 100 minutos que duró el choque.

«Tanta derrota les ha ido minando la moral. Por eso es tan importante este resultado, porque va a servir para que los chicos vuelvan a creer en sí mismos», dijo Aguirre en la sala de prensa, para después alabar el papel de la afición en el partido. «He mirado hacia arriba y era toda una alegría. Me he sentido muy feliz de ver cómo nos apoyaban».

Ahora, sin embargo, el partido ante el Atlético ya es historia. Se vienen dos jornadas seguidas en los 10 próximos días, primero ante el Elche en el Martínez Valero y luego en Son Moix ante el Alavés, en un encuentro que podría ser decisivo para la permanencia. Por de pronto el Mallorca ha conseguido volver a depender de sí mismo, y esa ya es una gran noticia. La jornada es hasta ahora redonda a falta de que hoy domingo juegue el Alavés en Pamplona ante Osasuna -con nuevo entrenador- y el Levante reciba en casa al Barcelona, pero pase lo que pase lo que es seguro es que los de Aguirre despedirán esta fecha 31 del Campeonato fuera del descenso. Ahora, a sufrir en los siete partidos que quedan.