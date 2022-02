Sin tiempo para digerir el doloroso empate del pasado domingo en el Estadi Balear ante el Nàstic de Tarragona, en una primera parte para olvidar de los blanquiazules, el Atlético Baleares se mide hoy a partir de las 20:30 horas (estadio de El Palmar Footters) al Atlético Sanluqueño, en partido aplazado por el covid, correspondiente a la vigésimo octava jornada.

Sin lugar a dudas, partido muy importante para el conjunto de Xavi Calm, ya que una derrota le dejaría ya lejos del primer puesto en la tabla, el que le permite ascender directamente sin depender de los ​fatídicos playoffs. El objetivo claro en la SAD blanquiazul.

Un Atlético Sanluqueño que es decimosexto en la tabla en puestos de descenso, con solo 29 puntos. Los andaluces vencían a domicilio el pasado sábado al Sevilla Atco (1-2) con goles de Navarro y el ex Ebro Alfonso Fernández, lo que les ha permitido tomar algo de aire.

El conjunto que dirige Pedro Buenaventura está firmando una muy irregular temporada, con muchos altibajos, en su juego. En sus filas un mítico del fútbol nacional como es el ex mallorquinista Dani Güiza. Los verdiblancos cuentan con jugadores destacados, y una plantilla para ir mucho mejor posicionados, como Adrián Armental (seis goles lleva ya el ex delantero del Racing de Ferrol), el veterano guardameta Falcón, Edu Oriol, Lolo González o el nigeriano Hassane Adamou. Un Sanluqueño que encaja muchos goles, sin duda su punto débil esta temporada.

En el aspecto deportivo, el míster blanquiazul, Xavi Calm, sigue sin poder contar con el extremo Hugo Rodríguez, en la recta final de su recuperación, Jesús Álvaro, Dioni y el argentino Damián Ezequiel Petcoff.

El posible once que salga a escena podría estar formado por: René Román, bajo palos; Delgado, Olaortua, Ignasi, Luca Ferrone, Armando Sashoua, Alfonso, Canario, José Fran,Vinicius Tanque y Manel Martínez en punta. El técnico Xavi Calm ha desplazado 19 futbolistas. La expedición regresará a la isla el jueves.

En definitiva, un ATB que en caso de no puntuar se encenderían todas las alarmas en la SAD blanquiazul.