El masaje que acabó en un robo de 7.000 euros en Palma: detenida una mujer por engatusar a hombres mayores y desvalijarlos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma a una mujer como presunta autora de dos delitos de hurto y un delito de estafa. La investigación la relaciona con el robo de una cadena de oro valorada en 7.000 euros y con la sustracción de tarjetas bancarias con las que se realizaron operaciones por cerca de 2.000 euros.

Un masaje ofrecido a un hombre octogenario en el interior de un autobús acabó, presuntamente, con el robo de una cadena de oro valorada en unos 7.000 euros. Este es uno de los dos casos que han llevado a la Policía Nacional a detener en Palma a una mujer, acusada de engatusar a hombres para ganarse su confianza y aprovechar cualquier descuido para hacerse con sus objetos de valor.

La detenida es investigada como presunta autora de dos delitos de hurto y un delito de estafa. Según la investigación policial, su forma de actuar consistía en acercarse a las víctimas, entablar conversación y aprovechar situaciones de confianza o distracción para sustraerles joyas, carteras y tarjetas bancarias.

Uno de los hechos investigados tuvo como víctima a un hombre de más de 80 años. Según denunció, una mujer joven se acercó a él mientras viajaba en autobús y comenzó a tocarle la espalda y la nuca.

Durante el trayecto, la mujer le habría ofrecido darle un masaje y acompañarle cuando abandonara el vehículo. La situación continuó una vez que ambos bajaron del autobús y se encontraban ya en la vía pública. Sin embargo, poco después, la mujer se alejó de forma repentina y salió corriendo.

Fue entonces cuando el octogenario se percató de que la cadena de oro que llevaba en el cuello había desaparecido. La joya estaba valorada, según manifestó la víctima, en aproximadamente 7.000 euros. El segundo caso investigado comenzó en el interior de un bar. La presunta autora habría mantenido contacto con otro hombre y, tras ganarse su confianza, este la invitó a tomar unas copas.

Según las pesquisas, cuando el hombre fue a pagar las consumiciones, la mujer habría aprovechado un descuido para sustraerle la cartera con sus tarjetas bancarias. La víctima descubrió el supuesto robo poco después de separarse de ella. Apenas unos minutos más tarde comenzaron a llegarle avisos de extracciones bancarias y compras realizadas con una de sus tarjetas.

El perjuicio económico provocado por estas operaciones superó los 1.900 euros, según la denuncia presentada ante la Policía. Los dos casos fueron investigados por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Centro de Palma, después de que se presentaran las correspondientes denuncias entre los meses de marzo y julio.

Tras las primeras pesquisas y las declaraciones de las víctimas, los agentes detectaron que detrás de ambos episodios podía estar la misma mujer. La investigación permitió finalmente relacionar a la detenida con los dos hechos. Los agentes establecieron entonces un dispositivo para localizarla y procedieron a su arresto el pasado miércoles.

La mujer fue detenida como presunta autora de dos delitos de hurto y un delito de estafa, después de una investigación que la sitúa, presuntamente, detrás de robos en los que las víctimas habrían sido engatusadas y sorprendidas en momentos de confianza o despiste.

Entre ambos casos, las víctimas denunciaron la desaparición de una joya valorada en 7.000 euros y operaciones bancarias por más de 1.900 euros, dos episodios que terminaron con la intervención de la Policía Nacional y la posterior detención de la presunta autora.