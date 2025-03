María Juan de Sentmenat y Patrick Popp se prometen en Venecia

Hoy mis dedos vuelan sobre el teclado y no es para menos porque lo que he de contarles genera en mí fuegos de artificio, los ángeles celestiales hacen sonar al mismo tiempo sus trompetas de oro y coros de arcángeles entonan cánticos de alegría. El motivo de tanta fiesta en mí no es otro que una de mis mejores amigas durante años, una de las personas que más quiero y admiro, una de las personas que más merecen la felicidad, se ha comprometido.

El afortunado no es otro que su novio desde hace tres años, Patrick Popp, guapo entre los guapos, padre de un hijo más guapo todavía, buen estudiante y buen deportista que seguro está encantado con la decisión que ha tomado su padre. Patrick era uno de los grandes partidos de la sociedad mallorquina, donde llevaba muchos años destacando por su encanto, elegancia y educación exquisita. La afortunada no es otra que mi querida María Juan de Sentmenat y Lerdo de Tejada, que se ha comprometido durante un romántico viaje a la ciudad de Venecia que servía para celebrar su cumpleaños.

Durante estos días románticos en la que quizás sea una de las ciudades más románticas del mundo hemos visto imágenes de la feliz pareja disfrutando de Venecia y de las viandas que ofrecen sus mejores restaurantes. Todo en ellos respira amor, tanto que el tópico están hechos el uno para el otro en este caso se queda corto.

Como ya les he contado Patrick es padre de un joven universitario, al igual que María, madre orgullosa de una joven María, que también está cursando sus estudios universitarios. Los hijos de ambos, pese a ser hijos únicos y haberse criado en mundos acomodados, son dos seres de luz, educados, sanos y sobre todo sensatos. De esos que han regalado a sus padres una juventud tranquila alejada de los sobresaltos propios de las juventudes más problemáticas.

La petición de mano tuvo lugar mientras la pareja cenaba en uno de los restaurantes frente al gran canal. En un momento dado Patrick plantó rodilla en tierra y sacó del bolsillo de su chaqueta una cajita que contenía un solitario de dimensiones respetables y pidió acto seguido la mano de María. En ese momento la ilusión y la emoción ya se habían apoderado de la gran María, que no pudo contener las lágrimas al ser consciente del momento que estaba viviendo. Confieso que esperaba este momento, que deseaba contarlo hace mucho tiempo, pero los novios me han hecho un regalo perfecto, el entorno ideal para narrar una historia de las de toda la vida que nos devuelve la esperanza en el romance, en las segundas oportunidades, en la realidad de que las damas y los caballeros de brillante armadura de los cuentos de hadas siguen existiendo.

Los de hoy son trabajadores, grandes empresarios con un futuro prometedor y aunque ambos de buena familia, capaces de crearse con mucho trabajo un mundo a su medida. Ya les he contado que cada uno aporta a la pareja un hijo y una hija, encantados desde el principio con la relación de sus padres. Hoy lo son más. Dios mediante habrá que contar la boda de esta nieta de los condes de Ribas y del guapo empresario alemán integrado entre la sociedad mallorquina como uno más. Felicidades queridos amigos, que Dios os bendiga y os dé muchos años de felicidad juntos y junto a los vuestros. Hoy es un día feliz para muchos.