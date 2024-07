Se ha cumplido un año del inicio de una legislatura en la que Marga Prohens (Campos, 1982) fue elegida presidenta de Baleares tras firmar un acuerdo de investidura con Vox. En esta entrevista, la presidenta balear y líder del PP en las Islas responde a las preguntas que han surgido tras la ruptura del pacto. Marga Prohens afirma que aplicará el programa del PP pero que al mismo tiempo seguirá negociando con Vox para sacar temas adelante. «Seguiremos negociando con Vox tal como hemos hecho durante este primer año», afirma.

Marga Prohens analiza también el tema de la masificación turísticas y la manifestación del pasado día 21 de julio y acusa al PSOE de ser el causante del incremento de plazas turísticas y de no haber hecho nada durante ocho años contra la oferta ilegal. La educación, la lengua y el problema de la vivienda son otras cuestiones que analiza Marga Prohens en esta entrevista.

Pregunta.-¿Tras la decisión de Vox de romper con el PP, cómo piensa seguir gobernando?

Respuesta.-Ha sido una ruptura unilateral de Vox de todos los pactos autonómicos con el PP. En el caso de Baleares es inexplicable porque nosotros firmamos un acuerdo de gobernabilidad de 110 puntos y mi Govern ya ha cumplido más del 80% de estos compromisos. Las explicaciones de cómo se va a traducir esta ruptura en Baleares las tiene que dar Vox, no el PP. Nosotros estamos en el mismo punto donde estábamos, trayendo el cambio, el cambio que votaron los ciudadanos hace un año. A diferencia de otras comunidades autónomas, aquí teníamos un gobierno del Partido Popular en solitario con el apoyo externo de Vox. Nuestra hoja de ruta no ha cambiado y seguiremos gobernando desde la centralidad, desde la moderación y desde el cumplimiento de la palabra dada a los ciudadanos de las Islas Baleares.

P.-¿Tendrá que negociar todos los temas con Vox?

R.-Sí, pero esto es lo que hemos hecho ya durante todo este año a pesar de tener un acuerdo de 110 puntos. Le puedo asegurar que hemos negociado con el grupo parlamentario Vox a pesar de nuestras diferencias porque también tenemos puntos que nos unen. Nosotros negociamos a diferencia de un Gobierno de España que es incapaz de sacar ni siquiera los proyectos de ley que lleva al Congreso. Aquí hemos ido aprobando todas las medidas con las que nos habíamos comprometido y yo confío en que siga siendo así. Y yo confío en que Vox no traicione el cambio que exigieron los ciudadanos hace un año.

P.-Tras la ruptura de Vox dijo que a partir de ahora aplicará el programa estricto del PP porque ya no tiene ningún el compromiso con Vox. ¿Es así?

R.-Yo entiendo que Vox ha renunciado unilateralmente a este compromiso de 110 puntos. Esto es lo que entendí de la rueda de prensa de Santiago Abascal cuando anunció que rompía sus compromisos con el PP. Nosotros vinimos aquí para cambiar las cosas. Vinimos aquí para cumplir con las ansias de cambio y con la palabra dada a los ciudadanos de Baleares. Y así vamos a seguir. Y yo confío en que Vox siga también por esta senda. Yo siempre he dicho que somos dos partidos diferentes, se ha demostrado durante este año, y no pasa nada. Somos dos partidos distintos, con posicionamientos distintos, con compromisos distintos que en un momento dado, en un ejercicio de generosidad por parte de ambos partidos, pusimos sobre la mesa aquellos puntos que nos unían sin traicionar ninguno de los dos partidos a nuestros votantes. Pero la realidad es que quien obtuvo la confianza mayoritaria de los ciudadanos para gobernar fue el Partido Popular. A diferencia de otras comunidades, aquí nos bastó con la abstención de Vox en la sesión de investidura. Estoy segura de que vamos a seguir negociando con Vox. Este Govern ha tenido siempre muy clara la hoja de ruta y si nos hubiéramos desviado no podríamos hacer el balance que tenemos y es que 365 días después hemos cumplido ya más del 50% del programa de gobierno del Partido Popular.

P.-Desde el PP balear se ha dicho que todavía es posible recuperar el pacto con Vox. ¿Es así?

R.-Esto lo tiene que decir Vox. Lo que yo he escuchado en los últimos días es que se van a negociar todas las medidas pero esto no es una novedad. Hace un año que venimos negociando absolutamente todo, desde el respeto y las diferencias de opinión. Hemos aprobado con Vox temas en los que estamos de acuerdo y seguirá siendo así.

P.-¿Sigue pensando que Gabriel Le Senne debe abandonar la presidencia del Parlament?

R.-Quien tiene que pronunciarse es Gabriel Lessen. Santiago Abascal dio la orden unilateral de romper los pactos autonómicos con el PP pero aquí no hay un Ejecutivo de PP y Vox. El único cargo decidido en virtud del acuerdo entre PP y Vox en Baleares era el de la presidencia del Parlament, que ostenta Gabriel Le Senne. Quien tiene que decidir cómo se traducen de forma coherente las órdenes de Santiago Abascal en Baleares es Vox.

P.-¿Qué votará el PP en el debate de la moción para echar a Le Senne?

R.-Vamos a esperar a que se produzca este debate. Vamos a esperar también que Vox de todas las explicaciones que corresponden a la nueva situación que para mí todavía no se han dado. Al menos no se han dado de forma clara.

P.-¿Sobran turistas en Baleares?

R.-Lo que creo es que hace falta gestión. Creo que en los últimos ocho años ha hecho falta gestión. Ha hecho falta ser capaces de liderar la nueva forma de entender el turismo a nivel mundial. En los años 60 Baleares lideró el turismo, exportamos una manera de entender y de comercializar el turismo, no sólo en España, sino alrededor del mundo. Y ahora nos toca a nosotros volver a liderar este turismo más sostenible desde el punto de vista social, económico y medioambiental. Este turismo que sea capaz otra vez de generar la rentabilidad social que se ha perdido en los últimos años con récord de llegada de visitantes y de gasto por turista.

P.-¿El récord de llegada de turistas no es beneficioso?

R.-Estas cifras récord de visitantes no se han traducido en una mejora del bienestar de los residentes. Se ha visto como en los últimos quince años hemos ido perdiendo en competitividad, en productividad y en PIB per cápita. Los residentes han perdido capacidad adquisitiva.

P.-¿Y qué hay qué hacer?

R.-Tenemos que hacer una pausa, reflexionar entre todos y buscar soluciones. Lo primero de todo es hacer un buen diagnóstico y el Govern está liderando este proceso participativo, único e inédito en esta comunidad autónoma, donde diversos grupos de trabajo están elaborando sus propuestas.

P.-Volviendo a una pregunta anterior, ¿cree que sobran turistas?

R.-Lo que sobra es la oferta ilegal. Yo me niego a que se señale el alquiler turístico como el causante de todos los males. Hay un alquiler turístico reglado, un alquiler turístico legal que genera beneficios a muchísimas familias de esta tierra. Pero evidentemente hay un alquiler turístico ilegal, como hay un transporte de taxis ilegal, como hay un ocio nocturno ilegal, como hay excursiones ilegales. Hay toda una serie de actividades ilegales que en los últimos ocho años han crecido como nunca en esta comunidad autónoma sin que nadie pusiera coto a ello.

P.-¿Qué valoración hace de la multitudinaria manifestación contra la masificación turística del día 21 de julio y de la asistencia a la misma de los dirigentes del PSOE de Baleares?

R.-Yo creo que aquí hemos inaugurado una nueva modalidad, la de manifestarse contra uno mismo. Sobre la gran manifestación del pasado día 21, yo entiendo el malestar de la población en determinados momentos. De todos modos, hay que ser serios. Hay saturación en momentos determinados, en lugares determinados y en días determinados. No es algo que se pueda generalizar. Y esta situación se da aquí, pero se da en todos los destinos turísticos alrededor del mundo. Pero como digo, el Partido Socialista, por la falta de liderazgo, por la falta de propuestas, por la falta de alternativa y sí, también por la falta de vergüenza, decide politizar estos movimientos sociales en un intento de capitalizar este descontento.

P.-¿Culpa al PSOE y el pacto de izquierdas de la saturación turística?

R.-Durante los ocho años del pacto de izquierdas se han otorgado más de 115.000 plazas turísticas legales. Esto es del todo insostenible. Y además, no se atendió ninguna de las peticiones que había sobre la mesa y que mi Govern sí que ha puesto en marcha, como es el precinto de los alquileres turísticos ilegales. El Govern Armengol se negó a aprobar normativas en este sentido. Además, los que van de defensores del territorio son los que han aprobado más licencias en rústico que nunca en el Consell de Mallorca. La mayoría de licencias en rústico de la historia de estas Islas las ha otorgado un Gobierno del Partido Socialista y de Més.

P.-¿Cómo valora su primer año de Govern?

R.-Lo importante no es cómo lo valoren los ciudadanos. Hemos cumplido con la palabra dada, con esto que creo que hace tanta falta en todo el panorama político, especialmente en el panorama político nacional. Más del 50% de los compromisos los hemos cumplido. Hemos puesto las bases para una nueva política de vivienda o, mejor dicho, para una política de vivienda. Lo que nos encontramos fue una anti política de vivienda con efectos perversos sobre el precio de la vivienda en las Islas Baleares. Hemos vuelto a recuperar la inversión en sanidad pública y aquí hablo del servicio de oncología de Ibiza. No había oncólogos y la plantilla está completa. También hemos recuperado la carrera profesional que había recortado Francina Armengol. El Govern de Armengol era más de aplausos en los balcones en lugar de recompensar el esfuerzo de los profesionales sanitarios de nuestras Islas. Hemos reducido las listas de espera en más de un mes para una operación y hemos contratado, en un panorama muy complicado a nivel nacional de falta de profesionales sanitarios, más de 62 profesionales en especialidades deficitarias.

P.-¿Más logros?

R.-Hemos puesto orden, o estamos intentando poner orden, en la Administración pública. Por ejemplo, nos encontramos 13.000 expedientes de energías renovables en un cajón y miles de expedientes de medio ambiente que se habían dejado caducar. Hemos bajado impuestos y a día de hoy, hay 12.000 familias que no pagan impuesto de sucesiones o que lo pagan reducido a la mitad. Tenemos más de 800 jóvenes que han podido acceder a una vivienda sin pagar un sólo impuesto a la Administración pública con un ahorro de unos 15.000 euros. Hemos bajado el IRPF, se han aprobado nuevas deducciones para las familias, para la natalidad, para la conciliación. Yo creo que hemos puesto las bases del cambio. Además, hemos implantado la educación gratuita de cero a tres años y hemos presentado un plan de infraestructuras sanitarias. El abandono en los centros de salud y en los hospitales era total y absoluto. Vamos a presentar la semana que viene [esta semana] un plan de infraestructuras educativas también para volver, como digo, a revertir los recortes en la sanidad pública y en la educación pública que practicó Francina Armengol.

P.-¿Cree que las medidas ya puestas en marcha van a van a conseguir solucionar el grave déficit de viviendas?

R.-Estoy convencida y además, así lo considera el sector. De todos modos, hago autocrítica. Yo sé que las medidas en vivienda son lentas, demasiado lentas, que todavía no están llegando a aquellos jóvenes que esperan emanciparse, a aquellas familias que aún teniendo ingresos estables, les cuesta llegar a final de mes por el precio del alquiler o por el precio de la hipoteca. De momento hemos revertido el ataque a la propiedad privada, el intervencionismo y el prohibicionismo. El sector privado debe ser un aliado y no un enemigo como hasta ahora. El sector privado es el que debe poner viviendas a disposición de los ciudadanos para que baje el precio. Tenemos el decreto de emergencia habitacional que no implica ningún consumo de territorio, sino un un mejor aprovechamiento de lo ya construido y mejor aprovechamiento del suelo. Hay unas 700 viviendas ya en proyección con el programa de construir para alquilar. Estamos poniendo suelo a disposición de los promotores para poder construir estas viviendas a precio limitado. Y después está el programa de alquiler seguro y muchas cosas más.

P.-¿Qué nuevos proyectos tiene para el segundo año de legislatura?

R.-Bueno, muchísimos. Tenemos muchísimas iniciativas en preparación. El plan de Infraestructuras educativas y reformas en la educación. Hay que volver a poner en valor la cultura del esfuerzo, hay que volver a poner en valor cómo se adquieren los conocimientos, la calidad educativa. Esto es lo que importa cuando hablamos de educación. En Baleares, nuestros alumnos reciben 100 horas menos de matemáticas que en otras comunidades autónomas. Entonces, esta revisión de los currículums educativos para mí es algo muy importante. Después están todas las inversiones en ciclo del agua. Esta va a ser y está siendo ya la legislatura del agua con inversiones históricas para no desperdiciar agua, para mejorar el aprovechamiento, para poder tener más agua depurada… Tenemos en marcha una nueva ley turística, una nueva ley agrarias y una ley de polígonos industriales. También, la primera Ley de Conciliación de las Islas Baleares.

P.-En el tema de lengua en la enseñanza, parece que el proceso para acabar con la inmersión lingüística en catalán va más lento de lo esperado.

R.-Lo que hacemos para empezar es implantar la libre elección en la primera etapa educativa. Se trata simplemente de aplicar la ley, la Ley de Normalización Lingüística que no se estaba aplicando. Ahora todos los padres pueden elegir libremente la primera lengua de enseñanza, cosa que hasta ahora no se podía hacer. Hay que respetar tanto a los que han elegido el español como a los que han elegido en catalán. Para mí la libertad es hasta las últimas consecuencias. Daremos los siguiente pasos de forma más rápida o lenta pero siempre con certeza, porque estamos hablando de la educación de nuestros hijos. Pactamos con Vox el plan piloto de libre elección de lengua en otras etapas educativas para ver cómo iba funcionando. Vamos a destinar recursos también a este plan piloto. Hay muchísimos niños que el año que viene podrán recibir asignaturas troncales en español. Lo que va a suceder es que cada año habrá más centros que se sumen a estos planes pilotos de libre elección de lengua.

P.-¿Se va a seguir avanzando en la libre elección de lengua?

R.-Iremos viendo cómo funciona e iremos analizando y avanzando según los recursos que tenemos disponibles. Pero la postura del Govern en cuanto a lengua es muy clara. Nosotros creemos y defendemos el Estatuto de Autonomía, que dice que en esta comunidad hay dos lenguas. Y en cuanto a educación,la voluntad es que cuando se acabe la etapa obligatoria se dominen las dos lenguas por igual.

P.-El pacto con Vox implicaba eliminar el requisito del catalán para el acceso a una plaza de funcionario. ¿Se eliminará este requisito en toda la función pública como ya ha hecho en la sanidad?

R.-Quien ha roto el pacto y debe explicar sus consecuencias es Vox. No es el Partido Popular.

P.-El Govern del PP tiene en mente avanzar en la eliminación del requisito del catalán en toda la Administración?

R.-Nosotros eliminamos el requisito del catalán para el acceso a sanidad en un contexto de falta de profesionales sanitarios. En el resto de la Administración pública la postura del Govern es muy clara: los ciudadanos tienen el derecho de dirigirse a la Administración en cualquiera de las dos lenguas oficiales y el derecho a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Vamos a vigilar que esto se cumpla en todos los niveles de Administración.

P.-Entiendo que seguirá siendo requisito saber catalán para acceder a una plaza en la Administración autonómica.

R.-Tendremos que ir viendo caso por caso. Los funcionarios tienen que garantizar la atención en la lengua propia de esta comunidad.

P.-¿Tras la ruptura de Vox con el PP, ha cambiado de opinión en el tema de la derogación de la Ley de Memoria?

R.-Nosotros apoyamos esta derogación y defendemos lo que se conoce como la Ley de Fosas. Es indigno que un persona tenga un familiar que no haya podido recibir un entierro digno como se merece cualquier vida humana. Y en cuanto a la Ley de Memoria, nosotros ya no estábamos de acuerdo con esta ley estando en la oposición. Habrá que ver cómo avanza ahora la tramitación parlamentaria después del cambio de criterio de Vox.

P.-Volviendo a Baleares, el PSOE y toda la izquierda y los grupos ecologistas están dispuestos a intentar frenar el decreto que permite legalizar viviendas en suelo rústico. Quieren presentar un recurso ante el Constitucional.

R.-El decreto está en el programa del PP. El decreto que permite legalizar vivienda en suelo rústico lo defienden alcaldes del PSOE. Es un decreto demandado por muchos. Es un decreto que no pone ni un metro más de presión urbanística en el suelo de las Islas Baleares. Todas estas edificaciones están ya construidas. El delito ha prescrito, por lo tanto no pueden ser derribadas. Están allí. Estaban allí cuando gobernaba la izquierda y van a continuar allí, haga lo que haga este Govern. ¿Qué ha decidido el Govern? Pues tomar cartas en el asunto y exigirles evidentemente el pago de una sanción económica, exigirles que adecuen estas casas a condiciones de seguridad, a condiciones de energías renovables, a condiciones paisajísticas, para mejorar también el impacto que ya tienen en el medio ambiente. No es verdad que este decreto destruye el territorio.