Marga Prohens prorrogará el Pacto balear por la Sostenibilidad más allá de 2027

El Pacto por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental, creado por el Govern que preside Marga Prohens el 22 de mayo de 2024 para dar respuesta a la sensación de saturación turística que vivían las Islas Baleares, tendrá continuidad en la próxima legislatura.

Fuentes muy próximas a la presidenta balear han confirmado a OKBALEARES que el Pacto por la Sostenibilidad «no fue un paripé para ganar el relato turístico y, por tanto, su vida no será efímera. Sus funciones continuarán y avanzarán durante la próxima legislatura si vuelve a gobernar el PP».

Las mismas fuentes recuerdan que las Mesas del Pacto se crearon «para proponer medidas de transformación económica, más allá del turismo». En el Consolat aseguran que sus recetas serán escuchadas.

En el entorno de Prohens ponen como ejemplo el paquete de medidas que servirán para una gran transformación del ParcBit, que pronto acogerá empresas de servicios y viviendas para trabajadores del emplazamiento.

Durante las últimas décadas, el archipiélago ha visto cómo se erosionaba, de forma progresiva, el diferencial de renta per cápita que mantenía respecto a la media nacional y europea. La falta de una apuesta decidida por elevar la capacidad de crear valor ha tenido un doble efecto: por un lado, ha dificultado que el crecimiento económico se traduzca en bienestar; por otro, ha hecho más difícil mantener los equilibrios sociales y ambientales que aseguran la calidad de vida y la sostenibilidad.

Este contexto llevó al Govern balear a impulsar el Pacto Social y Político por la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental, un compromiso que pretendía marcar un punto de inflexión en la forma de afrontar el futuro y que sitúa la sostenibilidad en el centro del desarrollo regional.

El día de su constitución, el Govern ya invitaba a la participación de entidades, asociaciones, sectores y ciudadanos con el fin de identificar tendencias y desafíos que afectan a Baleares, en un momento en el que resulta necesario revisar la organización territorial de la producción y el consumo turístico, así como reorientar el futuro desarrollo económico, social y ambiental del archipiélago.

Dos años y medio después, todas las organizaciones relacionadas con la izquierda balear, incluidos el PSIB-PSOE y Més per Mallorca, han abandonado el Pacto al no ver atendidas sus peticiones.