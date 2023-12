Mallorca-Sevilla: dos en crisis frente a frente en Son Moix

Dos en crisis frente a frente en Son Moix, en un partido tremendo cuyo resultado puede marcar el futuro de ambos equipos. Mallorca y Sevilla llegan separados por sólo dos puntos en la clasificación y con muchos deberes pendientes. Los de Aguirre firmarán el peor arranque de su historia en casa si no ganan, mientras que en el otro bando Diego Alonso puede quedar definitivamente sentenciado si no vuelve al Sánchez Pizjuán con los tres puntos. El mallorquín Javi Llabrés se perfila como la gran novedad del once inicial mallorquinista, según confirmó ayer el propio entrenador mexicano.

El canadiense Cyle Larin es la gran duda del equipo en la previa del partido. El delantero lleva toda la semana con molestias y por eso no intervino en el choque de Copa. Será sometido a una prueba antes de comenzar y eso será lo que determine si está o no en condiciones. También el Sevilla llega con varias bajas importantes, aunque recupera a Sergio Ramos, que formará en el centro de la defensa con Gudelj.

Las estadísticas revelan que para el Mallorca no será un partido fácil. Los resultados del Sevilla en Palma son realmente intimidantes. Es una verdadera bestia negra para el Mallorca, que sólo ha podido derrotarle en Son Moix en una ocasión en los 15 últimos partidos. De hecho, en lo que llevamos de siglo XXI el Sevilla sólo ha caído esa vez en Palma.

Desde el regreso a Primera en 2019 la situación, lejos de revertirse, aún se ha acentuado más. En los tres últimos enfrentamientos los andaluces han sacado dos victorias y un empate. Por cierto, que hablando de empates ese parece ser el signo más probable para el choque de mañana, si nos atenemos a las tendencias con las que los dos llegan al partido: el Sevilla ha igualado en seis de las siete últimas jornadas, mientras que el Mallorca suma ya seis empates consecutivos en Son Moix.

Si alguno de los dos ganará, eso sí, se rompería una racha negativa. En el caso del Mallorca sería la primera victoria en casa de la temporada. En el del Sevilla, el primer triunfo de su entrenador Diego Alonso, que relevó a Mendilibar sin demasiado éxito, ya que aún no ha conseguido sumar de a tres, lo que le ha puesto en la picota en un club sumido además en una desagradable marejada institucional que amenaza seriamente su estabilidad.

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Gio, Valjent, Raíllo, Lato, Omar Mascarell, Sergi Darder, Dani Rodríguez, Larín y Javi Llabrés.

Sevilla: Dmitrovic, Juanlu, Gudelj, Sergio Ramos, Pedrosa, Soumaré, Sow, Lukebakio, Rakitic, Ocampos y En Nesyri.

Árbitros: Alberola Rojas (campo) y Gil Manzano (VAR).

Estadio: Son Moix, 21.00 horas.