Aguirre: «Es posible que Javi Llabrés sea titular ante el Sevilla»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, adelantó hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Sevilla que es «posible» que Javi Llabrés sea titular por primera vez porque, más allá de los dos goles que marcó en Copa, «es un lujo verle entrenar». También desveló que Larin y Maffeo tienen molestias que les hacen ser duda y que Morlanes sufrió un golpe muy duro, «aunque no creo que tenga problemas». «Hace cuatro o cinco partidos que estamos haciendo las cosas muy bien, pero no tenemos la recompensa que creo que nos merecemos», lamentó.

«Llevamos tres o cuatro semanas francamente bien en los entrenamientos. Hemos hecho hoy un ensayo de jugadas de ataque y sólo se nos ha ido arriba la pelota en una ocasión. Me dio tanta satisfacción que felicité a los jugadores, porque tengo la certeza de que llegaremos a la portería rival y tiraremos el balón dentro del arco. Luego ya veremos si será o no gol, pero estamos en el buen camino», insistió el mexicano, que reconoció que «una victoria ante el Sevilla nos vendría de maravilla».

Sobre la situación de la enfermería, dijo que «Larin no jugó porque tenía una pequeña molestia y preferimos no exponerlo, al igual que Maffeo. Aún no entrenan al completo y vamos a ver si podemos contar con ellos ante el Sevilla. Morlanes tiene un golpe en la rodilla, pero creo que estará».

Preguntado sobre su planes con Luna y Llabrés, que destacaron en el choque ante el Valle de Egüés, admitió que «Llabrés puede jugar mañana de inicio fácilmente porque más allá de ese partido de Copa que hizo es un lujo verle entrenar y jugará, no sé si de inicio, pero seguro que le saco. Luna también está preparado. Le faltaba ritmo europeo, pero ya lo tiene. Estará en el banquillo y tiene opciones durante el partido».

«El año pasado se nos criticaba que no jugábamos bien a fútbol. Nos decían que defendíamos más de lo que atacábamos. Lo hemos intentado, y aunque creo que no se ha reflejado en los resultados, creo que hemos mejorado el juego de ataque. Eso es lo que nos frena un poco, necesitamos una victoria que nos refuerce», subrayó el técnico, que admitió que «sería pobre un bagaje de sólo tres puntos en estos tres partidos seguidos en casa. Hemos dejado ir puntos en estos dos encuentros ante rivales directos que no deberían haberse marchado».

Finalmente, sobre el rival destacó que «el Sevilla está atravesando un momento complicado, como nosotros. Noto que vienen heridos y con ganas de ganar, por lo que va a ser un partido de mucha fuerza mental porque habrá una presión enorme. No va a ser ni mucho menos fácil. A Diego Alonso lo conozco porque como yo ha dirigido en México al Monterrey. Le deseo lo mejor.»