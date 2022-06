El Mallorca recibirá 1.100.000 euros si Marco Asensio es traspasado

1.100.000 euros. Un bonito premio para el Mallorca si Marco Asensio es traspasado este verano. Si el precio final es de 40 millones de euros, que es la cantidad sobre la que se especula, los rojillos recibirían más de un millón porque tendrían derecho a siete temporadas de formación del jugador, de los 12 a los 19 años.

Según se divulgó en el programa El Larguero de la Cadena SER, el Real Madrid habría explicado al representante de Marco Asensio su postura firme respeto al futuro del mallorquín. A) Traspasado por 40.000.000 de euros. B) Renovado en idénticas condiciones económicas a las de su actual contrato sin ningún compromiso de titularidad, ni número de partidos u otras variantes. C) Que cumpla el año de contrato que le queda y negocie con quien quiera a partir de enero del 2023, según las normas de la FIFA.

Si es así ya tenemos una cifra: 40.000.000. Si nos basamos en ella y en aplicación del «mecanismo de solidaridad» en la reglamentación vigente dentro del fútbol internacional, la educación y formación del futbolista se contempla entre sus 12 y 23 años. El Mallorca tendría derecho a una indemnización por siete temporadas, hasta su traspaso al Real Madrid que, su vez, podría percibir otra cantidad por los tres años que tuvo al jugador antes de cumplir la edad antedicha, si bien estuvo una temporada cedido en el Español que quizás podría reclamar esta pequeña parte.

Sin apartarnos del montante de la operación en Son Moix percibirían 1.100.000 euros des este fondo de solidaridad, pero si al final la transferencia se pactara por una cifra mayor o menor, las arcas mallorquinistas se nutrirían de un 0,25 por cien en cada uno de los primeros cinco años de formación del joven de Calviá y un 0,5 por cada uno de los tres siguientes, hasta los 19 años en que fue transferido. Por su lado el Real Madrid percibiría unos 600.000 euros aplicando el mismo baremo del 0,5, pero no añadidos a los 40.000.000, sino a detraer de los mismos. En resumen, que de lo que estuvieran dispuestos a pagar sus probables destinatarios se habla de United, Newcastle o Milan, se resta lo destinado a la indemnización formativa de referencia.

No consta que en Son Moix o Son Bibiloni haya capilla, pero de haberla no cabe duda de que el CEO prendería alguna vela para que Marco Asensio cambie de aires, aunque para estos americanos un «milloncete» es una minucia. O no.