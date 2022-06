El futuro de Marco Asensio en el Real Madrid es todavía incierto. Son varios los clubes que están atentos a cómo evolucionan las negociaciones para su renovación y uno de los más interesados es el Arsenal de Mikel Arteta. El entrenador español es un gran enamorado del balear, al que ve encajar de manera perfecta en la filosofía y estilo gunner. El técnico quiere que el club haga un esfuerzo por él para que sea una de las estrellas de su proyecto.

El Arsenal espera que las conversaciones entre el Real Madrid y Asensio no fructifiquen. El balear quiere seguir en el conjunto blanco y viceversa pero no a cualquier precio. La apuesta de Carlo Ancelotti en él parece clara y eso ayudará a que el acuerdo tome forma más pronto que tarde.

Pero por detrás vigila con atención el Arsenal. El club gunner quiere que Asensio sea sus caras nuevas esta temporada y uno de los que lidere el nuevo proyecto. A Arteta le encanta el jugador y es una de sus grandes apuestas en este mercado. Considera que el extremo puede encajar en sus planes, además de ser un futbolista con notoria polivalencia, que entiende el juego a la perfección y que cuenta con un golpeo sobresaliente que puede decidir partidos como ha hecho esta pasada temporada con los blancos.

Asensio dejó un buen sabor de boca en esta última tanda de partidos con España. Luis Enrique volvió a tirar del balear para estos cuatro partidos y los minutos que dispuso el madridista dejó sensaciones positivas que le hacen ganar enteros de cara al Mundial de Qatar. Ante la República Checa fue uno de los más destacados en La Rosaleda, diferencial, que encaró y que llevó peligro constantemente. Él quiere jugar el Mundial y para eso necesita minutos y si son en el Real Madrid, mejor.

El madridista se ha mostrado esquivo a la hora de hablar de su futuro en las últimas semanas. Ya en una entrevista con OKDIARIO dejó entrever que su renovación estaba paralizada. «Aún no me he sentado con nadie para hablar de mi renovación», decía, que recientemente se cambió de representante y ahora es gestionado por el respetado Jorge Mendes. «Cuando acabe esta concentración, hablaremos. Ya se verá lo que haré con mi futuro», decía Marco poco después durante su estadía con la selección.

Asensio tiene aún un año de contrato con el Real Madrid, expira en 2023. En el club apuestan por su continuidad y están intentando reescribir la oferta con la que convenzan tanto al jugador como su agente. La predisposición es buena por ambas partes y la insistencia de Ancelotti en que siga es un buen presagio. En cualquier caso, estas semanas son claves para conocer qué camino dibuja Asensio. La ruta es clara: renovación o salida este verano como sucedió con Raphael Varane. No se marchará libre.

A esa falta de entendimiento espera Arteta, que ha mostrado bastante interés por los perfiles que forma el Real Madrid. Las cesiones de Dani Ceballos o el fichaje de Martin Odegaard denotan la buena relación existente entre ambos equipos, algo que podría facilitar la labor al Arsenal ante el resto de competidores. El Milan es otro de los equipos que sigue la pista al balear para retocar al equipo que salió campeón del Scudetto esta temporada.