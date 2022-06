Asensio da un paso al frente

Asensio tiene sitio en esta selección española. De hecho, si mantiene el nivel mostrado en La Rosaleda es indiscutible en el once. Un jugador diferencial, capaz de encarar, con una de las mejores zurdas del mundo y un peligro constante para el equipo rival. Un futbolista muy bueno con ademanes guadianescos que no le permiten tener el cartel de intocable. Por ello, a pesar de haber sido una de las grandes noticias de esta concentración, en agosto, cuando vuelva el fútbol, tendrá que mantener el listón para recibir la llamada en septiembre y, sobre todo, en noviembre. La importante. La del Mundial.

“A Asensio siempre que ha jugado y estaba en disposición le he convocado. Luego hay situaciones como está. No hay dudas. Él sabe que nos gusta. Desde que ha llegado lo hemos visto porque aporta en ataque y en defensa. El hándicap es que alguno que no está aporta cosas parecidas. Me gusta su perfil. Ha estado muy bien ofensivamente con y sin balón. Es importante jugar en el club, pero si conmigo funciona encantado”, explicó en rueda de prensa Luis Enrique tras la victoria de España ante la República Checa.

Asensio pelea por un puesto con Yeremy Pino, Dani Olmo u Oyarzabal, que actualmente está lesionado. Luis Enrique esperará al vasco y si está bien se colará en la lista del Mundial, el atacante del Leipzig es fijo, por lo que entre el balear y el canario se disputarán otra plaza. Marco sabe lo que tiene que hacer para poder estar en Qatar y por ello en las próximas semanas debe tomar decisiones.

Reunión con el Madrid

La temporada se ha acabado y Asensio se irá a descansar, aunque con la cabeza en Valdebebas, donde el Real Madrid y Jorge Mendes, su representante, deberán tomar decisiones sobre su futuro. Por parte del conjunto blanco no hay el más mínimo problema en que continúe, aunque para ello tendrá que renovar. La entidad madridista no quiere que entre en su último año de contrato sin ampliarlo, por lo que si decide optar por esta tercera opción que puso encima de la mesa en esta concentración con la selección española, se hará todo lo posible para que salga.

Asensio tiene que decidir qué hacer. En el Real Madrid sabe perfectamente que no tendrá la continuidad que desea para poder asegurarse el Mundial, por lo que la opción de salir es más que probable. Italia e Inglaterra están muy pendientes de un jugador que sigue teniendo margen de mejora. Las próximas semanas serán importantes para conocer el futuro del balear.