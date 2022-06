Asensio, examen para Qatar

El tren de Qatar pasa por Praga para Marco Asensio, ya que el balear apunta a titular en el duelo que medirá a la selección española contra la República Checa en la segunda jornada de fase de grupos de la Liga de Naciones. El madridista siempre ha estado muy presente para Luis Enrique, pero la falta de minutos en el Real Madrid le ha impedido convertirse en un habitual en las convocatorias del asturiano. Tras su temporada más goleadora, volvió a recibir la llamada del seleccionador, que tiene claro que puede ser un futbolista importante en el Mundial.

Luis Enrique está muy satisfecho con el nivel que está mostrando Asensio durante la concentración. “Tiene una calidad top”, aseguró antes del duelo que enfrentó a España y Portugal en el Benito Villamarín. Ante los lusos no disputó ni un solo minuto, pero frente a la República Checa tendrá su gran oportunidad. Volverá a jugar con la Selección 565 días después. Desde aquel 6-0 a Alemania que se celebró en Sevilla el 17 de noviembre de 2020, no ha vuelto a defender los colores del equipo nacional. Su reto ahora es no bajarse de un tren que le conducirá a Qatar.

“No ha venido en un tiempo, pero no lo veo como un hándicap. Eso no es relevante. Lo importante es estar aquí”, explicó un Luis Enrique que tiene a Asensio muy presente. Esta temporada en el Real Madrid, en la que sin ser titular indiscutible ha hecho 12 goles, su curso más anotador, ha recuperado sensaciones. Aunque el balear tiene muy claro que debe encontrar la regularidad en su club para repetir en la convocatoria de septiembre y, sobre todo, en la de noviembre, donde se decidirá qué jugadores están en el Mundial.

Un verano importante

Asensio tiene por delante un verano muy fundamental. Unos meses en los que deberá tomar varias decisiones. Seguir en el Real Madrid o buscar una salida. Marco tiene claro que debe tener un papel importante y sabe que en el conjunto blanco siempre será más complicado. Ancelotti cuenta con él, pero el balear duda si esto será suficiente.

Por lo tanto, las próximas semanas serán claves. Tal y como explicó en una entrevista concedida recientemente a OKDIARIO, nadie del Real Madrid se ha sentado con él para hablar sobre su futuro. Si sigue deberá renovar y si no lo hace tendrá que buscar una salida que le permita tener minutos. Jorge Mendes, su actual representante, ya trata su futuro junto al club blanco con la intención de hacer lo mejor para su representado.