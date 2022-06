Marco Asensio no las tiene todas consigo de cara a seguir en el Real Madrid la próxima temporada y, mientras tanto, abre la puerta a su futuro, donde según desliza él mismo, tiene tres opciones. La primera pasa por renovar su contrato con el equipo blanco, que expira el 30 de junio de 2023 y la segunda sería cerrar una salida en forma de traspaso en las próximas semanas. La tercera, mucho menos probable, se compone del cumplimiento del año restante de vínculo con la entidad y después, un ‘ya veremos’ que apuntaría a la salida gratis del Madrid, algo a lo que no parece dispuesto el club.

El atacante compareció en rueda de prensa en Ginebra, donde la selección española prepara su partido ante Suiza correspondiente a la fase de grupos de la Liga de las Naciones. Ante los medios de comunicación presentes se vio a un Asensio algo preocupado por las preguntas sobre su futuro, y muy serio en sus respuestas. «Me queda un año de contrato y ahora estoy centrado en la selección. Cuando acabe esta concentración, hablaremos. Ya se verá lo que haré con mi futuro», contestaba Marco, sin demasiadas ganas de hablar de sus opciones de continuar en el Madrid.

«Yo creo que hay tres posibilidades, también está la opción de quedarme y cumplir mi año de contrato», cortaba Marco, ante la pregunta que dejaba entrever que sólo había dos opciones para él: quedarse y renovar o buscar otro equipo este verano.

OKDIARIO pudo hablar recientemente con Asensio en una entrevista en la que se mantuvo firme en su pensamiento actual de centrarse en la selección y dejar pasar la decisión sobre su futuro a los días posteriores, si bien dejaba caer que desde el Madrid aún no se habían puesto en contacto con él. «Aún no me he sentado con nadie para hablar de mi renovación», relataba, contando que le dejaba el peso de la negociación a su nuevo representante, el archiconocido Jorge Mendes.

Los pretendientes de Asensio

Asensio tiene cartel a nivel europeo y Arsenal y Milan ya han llamado a la puerta del futbolista, que sin embargo preferiría seguir en el Real Madrid siempre y cuando se le presente una oferta de renovación que se adecúe a sus pretensiones. Todo ello desemboca en un culebrón que no se dilucidará hasta las próximas semanas, cuando Marco acabe su periplo en la selección española y pueda centrarse en terminar de abrir o cerrar la puerta a su futuro.