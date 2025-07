Scariolo encuentra a su ansiado ala-pívot en la NBA: Chuma Okeke, cerca de cerrar su fichaje por el Madrid

El proyecto del nuevo Real Madrid de Sergio Scariolo sigue su curso. Después de los fichajes confirmados de Maledon y Kramer, y la inminente llegada de Procida, el conjunto blanco está cerca de cerrar la incorporación del ‘4’ que lleva tiempo buscando. Para cubrir el hueco en la posición de ala-pívot, la dirección deportiva que ahora dirige Sergio Rodríguez ha puesto sus ojos en Chuma Okeke. El jugador ha disputado las últimas 5 temporadas en la NBA, con los Cleveland Cavaliers como último equipo en su currículum.

Su posible llegada al Real Madrid, avanzada por medios europeos y estadounidenses, supondría dejar prácticamente finiquitado el mercado estival en el apartado de fichajes; a falta de alguna sorpresa en el perímetro. Okeke, de 26 años, aportaría amenaza exterior como ‘4’ moderno, el perfil que el conjunto blanco ha echado de menos esta temporada con la marcha de Yabusele a la NBA. Precisamente, su posible sustituto en el equipo madridista coincidió con el francés en los primeros compases de la temporada en los Sixers.

Okeke aterrizó en la NBA en el Draft de 2019, en el que fue seleccionado en decimosexta posición por Orlando Magic. En el equipo de Florida gozó de oportunidades en sus dos primeras campañas. En su año rookie promedió 7,8 puntos, 4 rebotes y disputó 19 encuentros como titular. Unos números que mejoró en su segunda temporada, colocando sus guarismos en los 8,6 puntos y 5 rebotes de media. Tras finalizar sus cuatro años de contrato de novato en Orlando, el jugador no ha encontrado su sitio esta temporada en Philadelphia y Cleveland, donde tan solo ha disputado 9 encuentros en la 2024-25.

