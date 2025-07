El futbolista que descarta Mijatovic para coger el relevo de Modric en el Madrid: «Sería un suicidio»

El hueco que deja Luka Modric en el Real Madrid no será fácil de llenar. 13 temporadas, 597 partidos y 28 títulos son las estadísticas que avalan su impecable trayectoria con el conjunto blanco. Con la marcha del croata al Milan, se va el último reducto del centro del campo de las tres Champions consecutivas. Un trío que ha ido abandonando el club de manera progresiva: Casemiro en 2022, Kroos en 2024 y Modric este verano tras el Mundial de Clubes.

Al brasileño le sustituyó Tchouaméni durante el mismo mercado estival que acabó con su fichaje por el Manchester United. La retirada de Kroos, en cambio, supuso un duro golpe para el Real Madrid de Carlo Ancelotti; que lo pagó con una temporada en la que se quedó lejos de sus objetivos en Liga y Champions. Ahora, al equipo merengue le toca la complicada papeleta de sustituir a una leyenda como Luka Modric. El papel del ’10’ en el equipo ha sido menos protagonista de lo habitual, con 17 titularidades en Liga y 7 en Champions. Su experiencia y su buen trato de balón han sido importantes para un Real Madrid huérfano de ambas tras la marcha de Kroos.

Más allá de su liderazgo y peso dentro del vestuario, la ausencia de Modric en la plantilla de la 2025-26 se notará en ese aspecto. Xabi Alonso ha optado en el Mundial de Clubes por la reconversión de un jugador acostumbrado a operar más cerca del área. Arda Güler, tras dos temporadas con poco protagonismo a las órdenes de Carlo Ancelotti, ha sido el elegido por el técnico español para dirigir al equipo con balón desde el centro del campo. Una labor, la del turco, que libera a Tchouméni y Valverde de una tarea en la que sufrieron la pasada campaña.

La decisión de Alonso no es definitiva, ni se descarta que puedan llegar refuerzos en esta parcela del campo, pero no ha gustado a un ilustre ex jugador del Real Madrid. Pedja Mijatovic no comparte la apuesta por Güler como sustituto de Modric. «Colocarle el cargo que tenía Modric sería un suicidio», ha comentado el montenegrino en los micrófonos de El Larguero. Un papel que no descarta para el turco en el futuro, para el que pide la paciencia que se tuvo con el croata hasta su gol en Manchester: «Tenemos que evitar quemar a los jóvenes y darles tiempo para que demuestren lo que saben hacer».

Su visión del ‘tema’ del verano

Mijatovic también ha opinado sobre uno de los temas más candentes en la actualidad del Real Madrid. Los rumores de una salida de Vinicius a Arabia Saudí han vuelto a emerger en los últimos días, y el montenegrino no parece muy convencido con el presente y el futuro del brasileño en la Casa Blanca. «No sé si los aficionados están tan enamorados de Vinicius como hace dos o tres años, o si él les tiene tanto respeto como entonces», afirmó Pedja en su entrevista en la Cadena SER.