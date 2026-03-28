Mallorca recibe a los turistas en el aeropuerto de Palma con los brazos abiertos. «Disfrútala, cuídala» es el mensaje de la campaña de concienciación que ha impulsado el Consell gobernado en coalición por PP y Vox. Para la institución insular, «cuidar Mallorca es parte del viaje» en una apuesta y compromiso por un turismo sostenible que busca sensibilizar a los visitantes y residentes sobre la importancia de la convivencia y del cuidado del entorno.

A través de la Fundació Turisme Responsable, la campaña coincide con el inicio de la temporada de Semana Santa, marcando así el arranque de los meses de mayor tráfico de pasajeros.

Este momento estratégico refuerza el objetivo de la iniciativa: divulgar y concienciar desde la llegada de los visitantes. Por ello, se ha considerado clave su presencia en el aeropuerto, con una inversión con fondos ITS de 930.000 euros, y una duración que se prolongará hasta final de año.

Esta acción tiene como principal objetivo impactar a los viajeros con un mensaje claro: la responsabilidad compartida de preservar Mallorca como un lugar ideal tanto para vivir como para visitar. Para ello, se han diseñado mensajes que apelan directamente a cada visitante para que se implique en el cuidado del destino.

Bajo el lema común adaptado a cuatro idiomas (castellano, catalán, inglés y alemán), la campaña transmite una misma idea con diferentes versiones: «Cuidar Mallorca es parte del viaje. Disfrútala, cuídala».

La estrategia de medios se centra mayoritariamente en soportes digitales, que se han elegido por su mayor capacidad de impacto y visibilidad, así como la facilidad en la rotación de contenidos.

La campaña se ha ubicado en zonas de alto tránsito dentro del aeropuerto, como las áreas de recogida de equipajes, puertas de salida y espacios de paso masivo. Cabe destacar que también cuenta con un gran despliegue en la zona interislas.

Asimismo, destacan las pantallas LED situadas sobre las entradas peatonales al aparcamiento, puntos de visión obligada tanto para quienes utilizan transporte público como para los usuarios de transfers o zonas de recogida en llegadas.

Por último, la campaña llega también al exterior (entrada aparcamiento) mediante un circuito de mallas LED, con versiones en los cuatro idiomas, reforzando así su alcance y visibilidad.

Con esta acción, el Consell de Mallorca, el Departamento de Turismo y la Fundació Turisme Responsable de Mallorca, reafirman su compromiso con un modelo turístico más sostenible, basado en el respeto, la convivencia y la conservación del entorno.