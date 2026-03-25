Amplia representación política, social y económica en el evento de OKDIARIO ‘Turismo con los pies en la tierra’

El peso del turismo en la economía balear, la necesidad de avanzar hacia un modelo más sostenible y la apuesta por diversificar la oferta fueron las principales ideas que centraron este martes el evento Turismo con los pies en la tierra, el evento organizado por OKDIARIO en Teatro Municipal Maruja Alfaro Mar i Terra de Palma.

A su llegada al lugar, las autoridades, representantes políticos y agentes de todo tipo de sectores de las Islas Baleares compartieron con los micrófonos de OKBALEARES sus primeras impresiones en un evento que trató, a través de entrevistas y mesas redondas, el turismo y la cultura como ejes transformadores del archipiélago.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, defendió la relevancia del turismo como principal motor económico de las islas, recordando que supone “casi el 80%” del PIB entre impacto directo e indirecto. En este sentido, subrayó que el reto pasa por mejorar el producto turístico: “Tenemos que hacerlo desde la mejora en el producto, sea cultura, deporte, patrimonio o gastronomía, pero también desde ese punto de vista de sostenibilidad”.

Además, incidió en la necesidad de una gestión conjunta entre administraciones y sector privado para consolidar este modelo, en un contexto de crecimiento continuo de visitantes, tras los 100 millones de turistas recibidos en España en 2025.

Martínez también reivindicó la apuesta de Palma por la cultura, asegurando que “Palma ya es una capital cultural del Mediterráneo” y que la ciudad seguirá trabajando en esa línea independientemente de reconocimientos formales.

Por su parte, el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, puso el acento en la autenticidad del destino y en la importancia de mostrar la esencia de la isla. “No se trata de vender decorados imaginarios, sino de demostrar lo que realmente somos y tenemos”, afirmó, destacando el valor del paisaje, la gastronomía, las tradiciones y la oferta cultural como pilares de la propuesta turística.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, defendió las líneas de actuación impulsadas durante la legislatura, como la lucha contra la oferta turística ilegal y la mejora de la convivencia entre residentes y visitantes. Asimismo, destacó el impulso de un modelo basado en la responsabilidad: “Hemos apostado por un turismo respetuoso, un turismo responsable”, señaló, en referencia a iniciativas como el documento PLEDGE, que ya cuenta con más de 300 adhesiones.

Desde el ámbito económico, la consellera de Promoción Económica y Desarrollo Local, Pilar Amate, incidió en la necesidad de ir más allá del modelo tradicional: “El turismo es mucho más que el típico sol y playa”, afirmó. En su intervención, apostó por vincular la oferta turística a experiencias, producto local, cultura y tradiciones, con el objetivo de atraer visitantes durante todo el año y avanzar en la desestacionalización.

Una idea compartida por Paquita Bonnín, presidenta del Mercado de Pere Garau, quien subrayó que “lo más importante para nuestra isla” es lograr que haya turismo durante todo el año, especialmente en invierno, para beneficiar al pequeño comercio.

En esta línea, el presidente de la Confederación Balear de Comercio, Mateu Cunill, defendió el turismo como un elemento esencial para la economía insular: “Lo que puede salvar la economía de Mallorca será que tengamos una buena campaña turística”. Además, advirtió contra los movimientos contrarios al sector y destacó el impacto positivo del turismo de cruceros en el comercio.

Desde el ámbito político, el líder de Vox en el Ayuntamiento de Palma, Fulgencio Coll, reclamó “terminar con la turismofobia” y apostó por mejorar la gestión del sector sin imponer restricciones. “No pongamos límites. Aprovechemos lo que tenemos y tratemos de hacer la mejor gestión”, señaló, defendiendo el equilibrio entre oferta y demanda.

El evento también dio cabida a sectores creativos como el de la moda. El diseñador Sadio Konte destacó el talento local y su proyección internacional, asegurando que acudía al foro “por el valor de los diseñadores” y para “representar a los diseñadores mallorquines que están luchando para salir”.

Por su parte, el gerente de Promoción Turística del Consell de Ibiza, Daniel Marí, explicó la estrategia de la isla a largo plazo, centrada en diversificar su posicionamiento. “Queremos un destino turístico más sostenible, equilibrado”, señaló, apuntando a un horizonte en 2040 en el que Ibiza sea percibida como una marca más completa y competitiva, más allá del sol y playa y el ocio nocturno.