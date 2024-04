El Mallorca pasa página y se centra sólo en la Liga

Apagados los focos de La Cartuja, el Mallorca pasa página y se centra en la Liga. Específicamente en el partido del próximo sábado ante el líder, el Real Madrid, que visitará Son Moix entre medias de sus encuentros de cuartos de final de Champions ante el Manchester City. El objetivo del equipo de Aguirre es certificar cuanto antes la permanencia en Primera División.

Situado en decimoquinta posición con 31 puntos, los mismos que el Sevilla, uno menos que el Alavés, pero uno más que el Rayo, dos que el Celta y seis que el Cádiz, que es quien marca la frontera con el descenso, el Mallorca disfruta de un cierto colchón, pero no puede ni mucho menos confiarse, sobre todo porque su calendario inmediato es muy complicado.

Real Madrid, Sevilla, Cádiz y Atlético son los cuatro próximos rivales, comenzando este sábado por los de Ancelotti, que vendrán con cierto ánimo de revancha porque hay que recordar que el año pasado perdieron 1-0 en Son Moix. El nivel de exigencia es durísimo porque además de a dos equipos en competición Champions, el Mallorca deberá vérselas con dos enemigos de su órbita, el Sevilla y, sobre todo, el Cádiz. Este es, por supuesto, un partido especialmente delicado, ya que los andaluces empataron en Son Moix en la primera vuelta y disfrutan de la posibilidad de recortar no sólo tres puntos, sino de hacerse también con el golaverage.

Luego, eso sí, el calendario es mucho menos duro en las cuatro últimas jornadas, con las visitas a Palma de Las Palmas y Almería que deberían suponer seis puntos. Simplemente sumando esos seis puntos y ninguno más el Mallorca se iría hasta los 37, obligando al Cádiz a ganar cuatro partidos para superarle. Sin embargo esto son las cuentas de la lechera y la filosofía es ir paso a paso, comenzando por el Real Madrid. A partir de ahí lo que suceda ya se verá.

Hoy ha descansado el equipo, que volverá al trabajo mañana a las once en Son Bibiloni. El partido ante el Real Madrid está programado para el sábado a las seis y media de la tarde y los recuperadores están ya manos a la obra para tratar de conseguir el alta de los jugadores que no pudieron acabar la final por problemas físicos. En principio no hay ninguno descartado, pero habrá que esperar hasta el viernes para confirmarlo.

Lo que le queda al Mallorca: