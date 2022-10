Mallorca-Barcelona: a saltar la banca

Sin Bellerín, Frenkie De Jong, Koundé, Memphis Depay y Ronald Araújo, el Barcelona llega hoy a Palma en una situación que no había vivido en toda la temporada. Sin embargo su amplitud de banquillo es enorme y presentará un once de totales garantías, sobre todo arriba, con el tridente Dembelé, Rapinha, Lewandowski. El Mallorca, que cuenta por primera verz en la temporada con Amath, aunque estará sentado en el banquillo, busca romper una racha de seis victorias consecutivas del Barça en Son Moix.

Los números no pueden ser peores para los rojillos.12 victorias azulgranas en los 13 últimos partidos de Liga disputados en Palma. Una racha infernal que sólo se interrumpió en la temporada 2008-09, y ese resultado tiene trampa porque el Barça saltó al campo con todos los suplentes siendo ya campeón de Liga. Eso sí, el año pasado el equipo mallorquín estuvo muy cerca del empate, que impidió Ter Stegen con una parada milagrosa en el último minuto.

Sobre el papel parece un partido imposible para los de Aguirre. No sólo por las estadísticas, sino también por el momento de forma en el que llegan los de Xavi, que han ganado los cinco últimos encuentros de Liga disputados y que sólo han cedido un empate -ante el Rayo, en el Camp Nou, en la primera jornada- en lo que llevamos de Campeonato. Además, el polaco Robert Lewandowski llega en un estado de gracia absoluto, convertido en pichichi del Campeonato con ocho goles. Lewandowski lleva cinco jornadas seguidas marcando por lo menos un tanto en cada partido que disputa.

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo ayer en la rueda de prensa previa al partido ante el FC Barcelona que les ha pedido a sus jugadores «que sean atrevidos» y que «no nos queme la pelota» porque, aunque ha reconocido que el rival «es muy bueno», también ha recordado que la pasada temporada en el Camp Nou «estuvimos ahí ahí, perdimos 2-1 y Raíllo marcó al final».

Por su parte, Xavi Hernández aseguró que «es un partido difícil porque se juega fuera de casa y porque Aguirre siempre saca mucho provecho de sus equipos y el Mallorca es muy fuerte defensivamente. Arriba tienen a Muriqi para jugar un fútbol muy directo. No va a ser sencillo conseguir los tres puntos. Después de las selecciones siempre nos cuesta un poco, históricamente siempre ha sido así».

Alineaciones probables:

Mallorca: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa, Battaglia, Galarreta, Antonio Sánchez, Kang In Lee y Muriqi.

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Christensen, Eric García, Marcos Alonso, Gavi, Busquets, Pedri, Dembelé, Lewandowski y Rapinha.

Árbitros: Gil Manzano (campo) y Jaime Latre (VAR),

Estadio: Son Moix, 21.00 H.