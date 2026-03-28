Magaluf da otro paso más en su regeneración como destino: demolerá toda una manzana de 11 comercios obsoletos

Magaluf da otro paso más en su regeneración como destino turístico y demolerá toda una manzana de 11 locales comerciales obsoletos, consolidándose como motor de la economía y el empleo en el municipio de Calvià y dejando paso a paso atrás su imagen desenfrenada.

Se trata del tercer derribo que acomete el actual equipo de gobierno municipal de PP y Vox en Calvià, tras los ya ejecutados meses atrás en el hotel Teix (Magaluf) y el hostal Colón (Peguera).

Los locales que serán derribados están situados de forma contigua en la calle San Miguel de Liria de Magaluf, y una vez ejecutadas las obras, la superficie servirá para acoger un centenar de plazas de aparcamiento en un parking público municipal. En concreto, el proyecto aprobado incluye 122 plazas para turismos y otras 73 reservadas para bicicletas eléctricas.

La actuación se sitúa en el corazón de la zona turística de Magaluf y más en concreto en el ámbito de la península de Torrenova. Se trata de una edificación que antiguamente integraba servicios de restauración y ocio, y que desde hace años presenta una situación de desuso, obsolescencia y degradación física a la que se quiere hacer frente con esta iniciativa.

El derribo de estos locales y la habilitación de nuevas plazas de aparcamiento facilitarán el tránsito a los vehículos y harán más accesible el acceso de bañistas a la playa de Magaluf, en este caso a través de las escaleras ubicadas en la zona más próxima a Torrenova.

El alcalde, Juan Antonio Amengual, ha celebrado la noticia, que, según explica, «permitirá a nuestro Ayuntamiento seguir trabajando en un esponjamiento de las zonas más saturadas y en la creación de espacios más amables y abiertos a la ciudadanía». Todo, además, acompañado de una apuesta decidida por nuevas formas de movilidad sostenible que sitúan a Calvià a la vanguardia también en este terreno.

Magaluf ha experimentado en los últimos años una transformación profunda, liderada por un compromiso firme con la calidad, la sostenibilidad y la diversificación de la oferta. Un cambio de modelo que ha tenido como motor principal el sector hotelero.

Gracias a la decidida apuesta de propietarios individuales y grandes cadenas -como Meliá, que ha reformado integralmente sus siete hoteles en la zona bajo un nuevo enfoque-, la planta hotelera ha experimentado una importante transformación.

Un proyecto en tres fases

Esta actuación municipal se dividirá en tres ejes: en primer lugar, la adquisición del inmueble, que ya dispone de un protocolo para su adquisición por parte del Consistorio firmado con la propiedad; el segundo eje es la demolición y descontaminación del espacio, que permitirá eliminar la presión edificatoria y la recuperación de suelo para el uso de los ciudadanos, mejorando la seguridad e higiene en el ámbito de Torrenova.

Por último, se ejecutará un espacio libre público en base a criterios de sostenibilidad: la mitigación del cambio climático a través de un umbráculo fotovoltaico para la generación de energía limpia destinada al autoconsumo, y la adaptación al cambio climático mediante la creación de extensas zonas de sombra y uso de vegetación autóctona.