Las llamadas de auxilio con incitaciones suicidas al Teléfono de la Esperanza se disparan un 50% en Baleares en el primer semestre del año. La mayoría de ellas han sido con motivo de autolesiones, crisis existenciales o trastornos en la alimentación, aunque también por maltrato de género, duelo o problemas sociales como la inmigración, vivienda o pobreza severa.

En total se han atendido 2.503 llamadas en el primer semestre de este año, lo que supone una media diaria de 14 solicitudes de ayuda.

El portavoz de la entidad, Lino Salas, ha explicado que, en concreto, el perfil mayoritario de las personas que llaman a la entidad son mujeres adultas casadas, separadas, divorciadas o viudas, de 45 a 60 años.

Respecto a las personas que han sufrido una crisis existencial, «hay gente que tiene trabajo, vivienda, puede comer», pero sufre un vacío que se debe intervenir para «no caer en incitaciones suicidas». Mientras, los trastornos de la alimentación, según ha detallado, se originan ante los casos de bullying o ciberbullying que sufren las víctimas.

La entidad ha atendido a 32 mujeres que han llamado por violencia machista, aunque también ha destacado que ha habido hombres que se han puesto en contacto con el Teléfono de la Esperanza por sentirse culpables del clima de rechazo generado en el ámbito familiar.

En total, se ha atendido a 66 personas que han pedido ayuda por temática suicida (en el mismo periodo del año pasado fueron 47). Según Salas, esto se debe a que el servicio cada vez llega a más personas.

94 suicidios en 2025

Baleares, de acuerdo con los datos provisionales registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) registró 94 suicidios a lo largo de 2025, 70 de hombres y 24 de mujeres. Son cuatro menos que en 2024, cuando se registraron 98.

El servicio de emergencias sanitarias del SAMU 061 ha recibido 2.138 llamadas por ideaciones o intentos autolíticos, con 35 fallecimientos registrados, entre enero y agosto de este 2026 en Baleares.

Las cifras, según ha indicado la Conselleria de Salud en un comunicado, se acercan a las del conjunto de 2025, cuando se registraron 2.488 llamadas, una media de 6,8 al día, con un resultado final de 49 fallecimientos.