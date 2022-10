La Liga elige al Mallorca para jugar un torneo amistoso en USA durante el Mundial

El Mallorca es uno de los cuatro equipos españoles de Primera División que ha elegido la Liga para participar en un torneo que se disputará en Estados Unidos durante el Mundial de Qatar. Se están cerrando en este momento tanto los rivales como las fechas y las ciudades en las que se llevará a cabo estos partidos, que servirán para que los equipos no pierdan la forma durante el largo parón que provocará la Copa del Mundo.

Para los de Aguirre su elección es una magnífica noticia. No sólo porque les reportará una importante cantidad de dinero, además de promocionarse en Estados Unidos, sino que les permitirá seguir la rutina de entrenamientos como si hubiera competición. Se desconoce todavía la identidad de los otros tres equipos españoles seleccionados por la Liga, aunque todo hace indicar que otro de ellos podría ser el Rayo Vallecano. la LFP quiere salirse del circuito habitual de Real Madrid, Barcelona, Atlético o Sevilla y enviar al escaparate estadounidense a otros clubes. El Mallorca, con el kosovar Muriqi como máxima estrella, es sin duda muy atractivo.

Hay que recordar que a causa del Mundial la Liga se interrumpirá en Primera División del 10 de noviembre al 29 de diciembre, casi un mes y medio, lo que obligará a todos los clubes a dar vacaciones a sus futbolistas y luego a organizar torneos o pequeñas concentraciones para regresar a la competición con un mínimo de tono. Se trata de una circunstancia inédita, ya que éste es el primer Mundial de la historia que no se disputa en verano, al final de la temporada, sino en el ecuador de la misma.

Varios jugadores del Mallorca tienen opciones de ir al Mundial. Baba tiene casi garantizada su convocatoria con Ghana, al igual que Rajkovic con Serbia, pese a que el portero no disputó los últimos partidos por estar sancionado. Kang In Lee fue seleccionado por Corea del Sur en su última citación, aunque no llegó a jugar ni un solo minuto, lo que no parece favorecer sus opciones de disputar la que sería la primera Copa del Mundo de su carrera.