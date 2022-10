La lesión de Jaume Costa le abre la puerta a Cufré

Llega la ocasión de Brian Cufré. El lateral argentino será titular por lo menos el próximo partido de Liga ante el Elche, después de que ayer se confirmara la lesión muscular del valenciano Jaume Costa. No se sabe aún cuánto tiempo estará de baja, pero sí que se conoce que no estará disponible para enfrentarse al actual colista de la Liga, que ayer perdió en Vallecas ante el Rayo con un gol de Unai López en el minuto 94.

Cufré, que debutó el pasado sábado ante el Barcelona en Primera División, fue fichado hace dos veranos por dos millones de euros del Vélez Sarsfield argentino. Llegó precedido de una enorme fama e incluso se llegó a decir de él que podría ser el futuro lateral izquierdo de la selección, pero su primera temporada en el Mallorca no alcanzó el nivel que se esperaba y se optó por cederle al Málaga, donde tampoco fue titular.

El argentino regresó al club el pasado verano y la idea era traspasarlo o si no volverlo a ceder, pero no hubo ofertas convincentes por él y, al igual que sucedió con Lago Júnior, al final Aguirre los incorporó a la primera plantilla. «Yo los considero como nuevos fichajes porque yo no les conocía. Para mí parten de cero», dijo el entrenador mexicano.

Cufré será titular por primera vez en el Martínez Valero ante el Elche, que ocupa la última plaza de la clasificación con un solo punto en seis partidos. El equipo ilicitano está protagonizando un arranque similar al del Levante la pasada temporada y por eso el encuentro ante el Mallorca del próximo lunes es una verdadera final. No pueden fallar y lo saben, y eso les convierte aún en más peligrosos, pero también podría favorecer a los de Aguirre, que saben que se encontrarán a un enemigo obligado a arriesgar porque no le queda otra.