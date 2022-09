Javier Aguirre: «Les he pedido a los jugadores que sean atrevidos ante el Barça»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido ante el FC Barcelona que les ha pedido a sus jugadores «que sean atrevidos» y que «no nos queme la pelota» porque, aunque ha reconocido que el rival «es muy bueno», también ha recordado que la pasada temporada en el Camp Nou «estuvimos ahí ahí, perdimos 2-1 y Raíllo marcó al final».

«Estamos, desde un orden defensivo, intentando crecer a nivel de ataque. Va a ser difícil tener más tiempo el balón que el Barcelona, pero queremos dar un paso adelante. Desde el día del Athletic hasta el último partido creo que hay una mejora brutal en aspectos individuales», aseguró el entrenador mexicano, que bromeó en varias ocasiones en la rueda de prensa.

Aguirre contó que Baba y Muriqi «llegaron con molestias que les impidieron entrenar ayer, pero hoy estaban ya al 100×100 y esperamos contar con ellos mañana», mientras que la única baja segura, además de la de Greif, es la Javi Llabrés, «que sufrió un pinchacito en el entrenamiento».

En cambio, adelantó que «hay posibilidades de que Amath esté mañana en el banquillo. Ha apurado bien los plazos y ha superado las previsiones más optimistas. Si es preciso utilizarlo está ya en condiciones de hacerlo», y en cuanto a Greif también dio noticias positivas: «Estamos en la fase final. No lo veo hasta después del Mundial, pero hemos encontrado ya la solución al problema. Tenemos el medicamento que necesitaba y podrá volver pronto».

Aguirre destacó que los de Xavi sólo han encajado un gol en seis jornadas y explicó que «les hemos puesto muchos vídeos a los jugadores para que vean lo bien que defiende el Barça. Defienden muy bien con balón, pero cuando no lo tienen también es complicado hacerles daño». En cuanto a las numerosas bajas de los azulgrana aseguró que «nos gusta que estén los mejores dentro. El Barça tiene un banquillo extraordinario y el que juegue lo hará bien, pero desde luego yo personalmente prefiero que estén todos».

En cuanto al estilo de Xavi y a sus similitudes con Guardiola apunto que «todos abrevaron de la misma fuente, de la esencia del Barça. Por supuesto que hay similitudes, aunque obviamente Messi marcaba diferencias porque era un jugador diferente al resto. Hoy tienen otros registros, pero su escuela sigue siendo identificable».

Aguirre, finalmente, destacó al polaco Lewandowski, de quien dijo que «nunca me tocó enfrentarme a él en un terreno de juego. Es un killer tremendo y nos toca con Polonia en el grupo de México en el Mundial. Es un delantero que le viene bien a la Liga porque le da a la competición una caja de resonancia que no le viene nada mal. No le puedes dar ni un solo centímetro porque te mete gol. Me ha sorprendido su adaptación tan rápida».