Un ladrón marroquí entra en un coche para robar y acaba encerrado dentro por su propietario en Mallorca

La Guardia Civil y la Policía Local de sa Pobla han detenido a un marroquí de 34 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo. El propietario del automóvil sorprendió al sospechoso cuando se encontraba en el asiento del conductor y consiguió retenerlo dentro del coche cerrando la puerta para impedir que escapara hasta la llegada de los agentes.

El delincuente se ha convertido en el hazmerreír de todo el pueblo y en tema de conversación de bares, tiendas y cafeterías. «No se puede ser más tonto. Vas a robar, te pillan y encima te encierran dentro del coche», apunta Catalina, una vecina de la zona.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del martes en una vía pública de sa Pobla, en Mallorca, cuando agentes de la Guardia Civil de la localidad se encontraban realizando labores de vigilancia y prevención. En ese momento, recibieron un aviso de la Central Operativa de Servicios (COS) alertando de la comisión de un delito en el municipio.

Según la información facilitada, el propietario del vehículo se percató de que algo estaba ocurriendo después de escuchar ruidos extraños en la vía pública. Al bajar a la calle para comprobar el origen de los ruidos, se encontró con un marroquí en el interior de su automóvil, concretamente sentado en el asiento del conductor.

El propietario reaccionó rápidamente y consiguió cerrar la puerta del vehículo con el sospechoso en su interior, evitando de esta manera que pudiera darse a la fuga. La situación se mantuvo hasta la llegada de los agentes, que se hicieron cargo del individuo y procedieron a su detención.

La Guardia Civil, junto con la Policía Local de sa Pobla, detuvo al hombre, de 34 años y origen magrebí, como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículo. Posteriormente, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil.

Durante la inspección ocular realizada en el automóvil, los agentes comprobaron que el vehículo presentaba el cristal delantero izquierdo fracturado, que habría sido el método utilizado para acceder al habitáculo. En el interior, además, encontraron el vehículo completamente removido.

Los agentes también localizaron una mochila propiedad del autor de los hechos, en cuyo interior había un destornillador doblado y una linterna. La intervención se produjo después de que el propietario sorprendiera al presunto autor cuando todavía se encontraba dentro del vehículo, una situación que permitió evitar su fuga y facilitar su detención por parte de la Guardia Civil.