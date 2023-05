José María Amengual es el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Marratxí. En esta entrevista con OKDIARIO, expone las bases de su programa de gobierno con el que quiere derrocar al pacto de izquierdas y hacerse con la vara de mando.

Pregunta.- ¿A qué se dedica?

Respuesta.- Hace diez años que trabajo en una empresa que gestiona el ciclo integral del agua y mi puesto actualmente está en el área de operaciones, donde soy responsable planificador.

P.- ¿Por qué se presenta a la alcaldía?

R.- Son varios los motivos, pero básicamente porque hay muchas cosas por mejorar en Marratxí. Ciudadanos ha de estar en el consistorio y hemos de gobernar para llevar adelante nuestro programa, que es el que se merecen nuestros vecinos.

P.- Díganos tres motivos por los que deberían votarle

R.- Ciudadanos es un partido en el que una mayoría venimos de la sociedad civil. Con esto decimos que antes que políticos somos trabajadores y profesionales con experiencia y apostamos libremente por ayudar a mejorar nuestra sociedad. Creo firmemente que la política de bloques y su alternancia sólo provoca enfrentamiento. Desde el centro y con el estilo propio que hemos demostrado buscando encuentros antes que entrar en el y tú más totalmente improductivo, pretendemos dar un giro hacia una nueva política más próxima y útil. Estamos aquí ofreciendo cercanía, escucha activa y consensos con el objetivo de que los ciudadanos se sientan más próximos a la institución municipal y trabajemos juntos en pro de un futuro mejor.

P.- ¿Con quién pactaría y con quién no pactaría nunca?

R.- No es posible pactar con extremistas y populistas, cuya base de su discurso busca enfrentar a la sociedad y que sólo le dicen a la gente lo que necesita oír sin importarles si es posible conseguirlo o el precio que puede tener. Durante esta legislatura hemos demostrado que nuestro objetivo es llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía sin primar políticas partidistas. Pactaremos con quienes estén al margen de los anteriormente mencionado y por supuesto se comprometan a llevar de manera conjunta nuestro programa adelante.

P.- ¿En qué situación económica se encuentra su municipio?

R.- Afortunadamente nuestro municipio no está endeudado, al contrario de cómo está el país con deuda que crece preocupantemente de una forma desbocada, comiéndose el futuro de nuestros hijos. Pero esto no quiere decir que económicamente estemos bien. El presupuesto actual de 35 millones de euros es insuficiente para reparar los efectos de las políticas de los equipos de gobierno de anteriores legislaturas que no supieron ni han sabido encontrar los medios de financiación o los recursos económicos para ir cubriendo las necesidades del rápido y diseminado crecimiento poblacional.

P.- ¿Cuáles serán los pilares de su política municipal?

R.- Avanzar con el mayor consenso posible, trabajar pensando en el presente y el futuro del municipio, de nuestros jóvenes, el bienestar de las familias. De ahí nuestra propuesta incluida en nuestro programa para impulsar un PGOU que dé respuesta a las necesidades del municipio en aspectos como vivienda, servicios y protección de nuestro entorno y patrimonio.

P.-¿Cuáles son las principales preocupaciones de sus vecinos?

R.- Las preocupaciones de nuestros vecinos son múltiples y dependen del núcleo del que estemos hablando, pero está claro que las demandas base son seguridad y servicios, y de estos últimos están la limpieza, vías que comuniquen los diferentes núcleos, mejorar el transporte público, mejorar el aparcamiento, mejorar y crear nuevos equipamientos deportivos, educativos y sanitarios, suprimir barreras arquitectónicas, etc.

P.-¿Qué inversiones propone? ¿Se plantea alguna reforma fiscal sobre los impuestos municipales?

R.- Para las inversiones no hay varitas mágicas como parece que tienen algunos al oír ciertas propuestas. Hace falta dinero y este hay que ir a buscarlo fuera a otras instituciones, por eso nuestro programa contempla la creación de una oficina para gestionar fondos europeos. Hay muchos frentes donde invertir, podemos hablar de modernizar y ampliar instalaciones deportivas junto con la construcción de un polideportivo de referencia, pero claro debemos pensar también en el mantenimiento posterior. Importante es un plan de supresión de barreras arquitectónicas o atajar el problema del aparcamiento. También es necesario crear, recuperar y mejorar nuestros espacios de disfrute como parques y zonas verdes. Por otro lado, antes de plantear cualquier reforma fiscal, tenemos que saber qué nos encontramos y a partir de ahí queda claro que si bajas impuestos tienes menos para invertir. Lo importante es que el ciudadano vea y sienta un resultado, que pueda disfrutar lo que sale de sus impuestos.

P.-¿Por qué no se ha solucionado el problema del acceso a la vivienda?

R.- Esta puede ser una de las preguntas del millón y como tal no tiene respuesta fácil dentro del contexto actual. Lo que sí está claro es que la posible solución se debe dar actuando de manera conjunta desde las instituciones públicas y sectores económicos. Puedo decir que a nivel municipal proponemos la aportación de suelo municipal para vivienda en alquiler y la participación público-privada.

P.-¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno de su municipio?

R.- Muy mejorable, pero siempre desde el centro político hacia los lados y sin llegar a los extremos.