El entrenador mexicano firma hasta final de contrato con una cláusula de renovación automática en caso de permanencia. Javier Aguirre, de 63 años, llega con el mallorquín Toni Amor como segundo entrenador. «Necesito poner el animómetro para saber cómo está el vestuario». Esta tarde dirigirá su primer entrenamiento en Son Moix.

«Muy contento de volver a la mejor Liga del mundo. Este estadio siempre me causó una gran impresión y pelearemos hasta el final la permanencia. Son nueve partidos a tumba abierta», dijo el azteca, que reveló que «el Mallorca siempre me llamó la atención cuando vine aquí como entrenador rival, pero lo que más me atrajo fue la plantilla porque considero que tiene un nivel muy alto».

En cuanto a la negociación dijo que tardó «cinco minutos» en aceptar la oferta del Mallorca. «Todo fue muy rápido, a nosotros lo que nos gusta es trabajar y ojalá estemos aquí muchos años».

«Son circunstancias muy diferentes a las de mi etapa en el Leganés. Aún no he palpado el vestuario, pero todas las referencias son positivas. Al Mallorca lo he visto desde afuera, pero necesito poner el animómetro para ver cómo están los jugadores», añadió para subrayar que «quiero partir desde cero. Estos nueve partidos tendremos que sacar un extra porque se agota el tiempo».

Aguirre no quiso juzgar la situación del equipo porque «es difícil hacer un diagnóstico cuando al equipo se le ve sólo como espectador. Quiero ver cómo están los jugadores para armar un buen equipo competitivo de cara al partido del sábado. Vamos a ver como nos armamos en Getafe, sabemos que tenemos dos suspendidos», aunque luego admitió que «no es una situación desesperada porque estamos a un solo punto de distancia».

Finalmente, en cuanto al entreno de esta tarde adelantó que «no sé qué les diré a los jugadores, pero no puedes mentirles. No puedes venir a felicitarlos ni a crucificarlos porque ellos saben que la situación es delicada. Cuando uno habla desde el corazón el jugador lo agradece».