Izan, el niño de Mallorca que sufrió acoso: «Gracias a todos por el apoyo, me habéis subido la moral»

«Muchas gracias a todos los que me habéis enviado vídeos de felicitaciones de mi cumpleaños, por todo el apoyo que he recibido después de lo que me pasó, me habéis subido mucho la moral y la felicidad».

Izan, el niño de 11 años que sufrió burlas y acoso por parte de otros menores el pasado 31 de agosto, día de su cumpleaños, en un campus de verano celebrado en una escuela de Lloseta (Mallorca) y cuyo vídeo se hizo viral tras la denuncia en redes sociales de su hermano mayor, ha querido agradecer todas las muestras de apoyo y felicitaciones que ha recibido de ciudadanos y personajes famosos.

El menor ha reaparecido en un vídeo grabado por su hermano, quien lo ha enviado a la cuenta de Instagram de Es.Decirdiario, que puso en marcha una iniciativa para felicitar a Izan.

Hasta el momento, ha registrado decenas de vídeos de niños, familias y rostros conocidos como Ibai Llanos, Aitana, Antoine Griezmann, Thibaut Courtois, Borja Iglesias, Sergi Roberto, Paula Echevarría, Chanel, Loles León, Jon Kortajarena, Miguel Bernardeu o Jordi Sánchez, entre muchos otros, que no han dudado en felicitarle y animarle a seguir adelante.

En el vídeo, el hermano de Izan le pide que envíe un mensaje a las personas que también sufren o han sufrido acoso escolar como él: «Tendría que decir tantas cosas, pero la más importante es que siempre paséis de eso y luego ya tomaréis medidas».

El conocido streamer Ibai Llanos ha sido uno de los personajes famosos que más ha sentido esta situación: «Son los padres y los responsables de los centros los que tienen que dar ejemplo a los chavales, ya que el bullying es algo que te jode toda la vida y te deja unas consecuencias muy importantes cuando creces».

Paula Echevarría le ha felicitado y aconsejado que no deje nunca que nada ni nadie le amargue un cumpleaños y la cantante Aitana le ha dicho que le encantaría conocerlo y que le invita a un concierto junto a su hermano. Por su parte, el jugador del Barça Sergi Roberto le ha enviado muchos ánimos y, sabiendo que Izan es seguidor del equipo blaugrana, le ha invitado al Camp Nou a ver un partido en directo.