Imputado un motorista de 21 años por hacer un caballito, provocar un brutal accidente en Mallorca, arrollar a un menor y darse a la fuga

Un motorista de 21 años ha sido imputado en Mallorca tras protagonizar un grave accidente de tráfico mientras realizaba maniobras acrobáticas con una motocicleta de gran cilindrada. El joven habría perdido el control del vehículo mientras hacía el caballito, invadido el sentido contrario y chocado contra otra moto antes de arrollar a un menor que se encontraba junto a la carretera. El siniestro dejó dos personas heridas y estuvo marcado por la huida de los dos conductores implicados.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado 3 de octubre en la carretera Ma-10, en plena Serra de Tramuntana, la víspera de la celebración de la prueba automovilística Pujada al Puig Major. Según ha informado la Guardia Civil, el joven realizaba peligrosas maniobras ante un grupo de espectadores cuando perdió el control de su motocicleta y desencadenó el accidente.

La secuencia terminó de la peor manera. El motorista invadió el carril contrario y colisionó contra otra motocicleta, cuyo conductor, de 24 años, salió despedido por el impacto. A continuación, el vehículo del presunto responsable arrolló a un menor que se encontraba en uno de los laterales de la vía. Tanto el segundo motorista como el menor resultaron heridos.

Pero lo ocurrido después también llamó la atención de los investigadores. Cuando los agentes de la Guardia Civil llegaron al lugar del accidente, los dos conductores habían abandonado la zona. En el lugar únicamente quedó una de las motocicletas, que había sido ocultada en el arcén, lo que obligó a los agentes a iniciar las pesquisas para esclarecer lo sucedido e identificar a los implicados.

La investigación avanzó gracias a la colaboración ciudadana. Los agentes consiguieron una grabación del accidente y obtuvieron la matrícula de la motocicleta del principal sospechoso. Además, varias publicaciones en redes sociales resultaron clave para localizar al motorista de 21 años, que finalmente ha sido imputado por su presunta implicación en los hechos.

Al joven se le atribuyen presuntos delitos de conducción temeraria, abandono del lugar del accidente y lesiones por imprudencia. Según la información facilitada por la Guardia Civil, las penas podrían alcanzar los seis años de prisión y hasta diez años de retirada del permiso de conducir.

El otro motorista, de 24 años, también fue imputado por un presunto delito contra la seguridad vial, ya que circulaba después de haber perdido todos los puntos del carné. Esta conducta puede conllevar hasta seis meses de prisión.

El accidente se produjo en una jornada en la que la Guardia Civil había desplegado dispositivos especiales de seguridad vial en la zona con motivo de la prueba automovilística. Durante esos controles, los agentes detectaron a seis conductores que dieron positivo en drogas y formularon una veintena de denuncias por otros motivos.

La Guardia Civil recuerda que las maniobras temerarias en carreteras abiertas al tráfico pueden tener consecuencias penales cuando ponen en peligro concreto la vida o la integridad física de otras personas. Un riesgo que, en este caso, habría terminado con un menor atropellado y otro motorista herido en plena Serra de Tramuntana.